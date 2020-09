"¡Desubicada!" Lola Latorre se burló de sus temblores y Nacha Guevara reaccionó

A mediados de agosto, Lola, la hija de Yanina y Diego Latorre, decidió cerrar su cuenta de Twitter cansada de las dolorosas críticas que recibía a diario debido a su participación en el Cantando por un sueño.

En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas”, había contado la influencer antes de abandonar la red social.

El tiempo pasó y Lola comenzó a acomodarse en el certamen de canto. Tal es el caso, que la hija de la panelista de LAM protagonizó su primer escándalo al burlarse de los constantes temblores involuntarios que sufre Nacha Guevara durante el programa.

“Estoy retranquila, pero Lucas (Spadafora), mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”, lanzó, como una broma, en diálogo con La Previa del Cantando.

A partir de ahí fueron muchos los que cuestionaron la actitud de la joven participante del Cantando 2020. De hecho, el cronista que la entrevistó manifestó su incomodidad con gestos. Pero fue la propia Nacha la que decidió responderle directamente a Lola a través de la plataforma donde la hija de Yanina se siente más cómoda: Instagram. Ahí, la cantante avaló un comentario donde trataban a la joven "desubicada".

A través de las redes sociales, una seguidora de Nacha se solidarizó con ella y le escribió: "Paso para solidarizarme con vos sobre su tema de salud, fue muy desubicada de reírse porque temblás. No se debería naturalizar el reírse del otro sin mirarse a uno. Ella pidió respeto porque le decían que tenía un tema de salud y cerró una aplicación. ¿Reírse de vos? ¿De la salud? Una vergüenza”.

La jurado, ni lenta ni perezosa, le dio un "like" al comentario de su seguidora, aunque no se refirió mucho más al tema. Seguramente, Lola Latorre se disculpará en vivo con la histórica artista por su desubicada broma y está en Nacha disculpara, o no.

La polémica se da luego de que Lola abandonara las redes, asegurando que no soportaba las críticas que recibía. “Creo que todavía no soy suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante", sostuvo en aquella oportunidad.

Según explicó, una de las razones que la motivaron a alejarse de las plataformas que la hicieron popular fue por la "violencia y comentarios agresivos" que le dedicaban los usuarios de Twitter. "Cuando cantamos la cumbia, yo estaba con un top y short y todo el mundo diciéndome 'anoréxica'. Me decían cosas agresivas que no me suman para crecer… Me molesta el meme de Peter La Anguila diciéndome: 'Sos anoréxica como él'", concluyó.