"¡Diego se entregó!": los últimos días de Maradona y la dura revelación de Coppola

En medio de las investigaciones por la muerte de Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola volvió a hablar de su ex amigo y con mucha tristeza no dudó en afirmar que el astro tiró la toalla y se "dejó" morir. A dos meses de la muerte del Diez, el ex representante estuvo en Mauro de América y se refirió a la preocupante imagen que mostró Diego en el homenaje por los 60 años que le hicieron en la cancha de Gimnasia.

Consultado por Mauro Viale, el conductor del ciclo, sobre si Maradona "se dejó morir", Coppola respondió: “¡Qué pregunta! El día de su cumpleaños, esa salida a la cancha... Ese no era Diego, era un Diego que ya no estaba. “Si vos ves ese Diego decís ‘ese Diego no quiere más’. Imposible que saliera así a pisar una cancha de fútbol. Eso me hace pensar que no es más él. ¡Diego no te salía a una cancha así! No podía caminar".

Según recordó, Maradona saludó en un momento y se agarró de la persona que lo acompañaba para no caerse. "Un hombre que rompía las redes, que corría ese verde que tan feliz lo hacía. No era Diego”, se lamentó el exrepresentante, a flor de piel. Vos me hacés esa pregunta y ante lo que vi, de ese Diego, y por ahí se entregó”, afirmó Guillermo Coppola, sobre su difunto amigo,

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Días atrás, un peritaje caligráfico determinó que la firma de Diego Maradona utilizada para solicitar su historia clínica a un sanatorio privado en septiembre de 2020 fue falsificada. Esto complicó la situación del médico neurocirujano Leopoldo Luque, encargado de su salud.

Se trata de un estudio que había sido encargado por los fiscales para determinar si eran originales las firmas y garabatos que aparecían en tres hojas que habían sido encontradas y secuestradas en la casa del médico Luque, cuando fue allanada su casa el 29 de noviembre último.

Una de esas hojas era una solicitud para que se entregue la historia clínica de Maradona, con fecha 1 de septiembre, y estaba dirigida a la Jefatura Archivo de la Clínica Olivos, y al pie figuraba la firma del "Diez". "De mi mayor consideración yo, Diego Armando Maradona, me dirijo a usted para solicitar entregue a mi médico personal Dr. Leopoldo Luque, copia de mi historia clínica. Desde ya, muchas gracias", decía el texto del escrito.

Los investigadores estaban convencidos que tanto esa firma, como las que figuraban en otras dos hojas que fueron secuestradas y que se cree que eran garabatos que se hicieron mientras practicaban las firmas, eran falsas y que fueron realizadas por el neurocirujano sin el consentimiento de Maradona.

Fuentes judiciales aseguraron que los expertos caligráficos de la Asesoría Pericial confirmaron esas sospechas, luego de analizar la firma original de Diego que figura en los legajos de la Policía Federal Argentina (PFA) con las halladas en esas hojas.

Ahora, el equipo de fiscales creado por decisión del fiscal general de San Isidro, John Broyad, y constituido por él y por Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, analizarán si imputan a Luque por el delito de "uso de documento privado adulterado". Precisamente, Luque es una de las personas apuntadas por los fiscales en la causa original por la muerte de Maradona, junto a la psiquiatra Agustina Cosachov

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa que su familia había alquilado en el barrio privado San Andrés, de Tigre, a dos semanas de su externación de la Clínica Olivos, donde había sido sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en el cerebro. La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada".

Además, se descubrió en su corazón una "miocardiopatía dilatada". De acuerdo con los resultados de los estudios toxicológicos realizados, Maradona no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo aunque sí detectaron psicofármacos.

Algunos de los psicofármacos encontrados son "arritmogénicos", es decir que producen arritmia, algo que ahora los peritos y los fiscales deberán analizar para ver si eran convenientes para un paciente con una cardiopatía crónica como la que padecía el ex DT de Gimnasia.

Los investigadores aguardan para los próximos días el último de los informes complementarios de la autopsia, con el cual completarían todos los estudios solicitados y les permitiría convocar a la Junta Médica que analizará la historia clínica de Maradona. Los fiscales confían en que esa Junta Médica podría comenzar a analizar la documentación aportada por todos los peritos forenses para la segunda quincena de febrero.