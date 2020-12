"Diego trató de suicidarse en Cuba": durísima revelación del ex médico de Maradona

Tras la muerte de Diego Armando Maradona, muchos son los interrogantes que quedaron sin resolver, y muchas son las dudas que se plantean en torno al sorpresivo fallecimiento del "Diez", tras haber sido operado de un hematoma subdural en la cabeza.

De hecho, Alfredo Cahe, su ex médico, relató en los últimos días que, según su opinión, el astro de fútbol se había dejado estar porque ya no tenía ganas de vivir, tal como hizo hace muchos años en Cuba, cuando intentó suicidarse al protagonizar un choque automovilístico. "Se salvó de milagro", contó.

Cahe atendió a Maradona durante muchísimos años.

En primera instancia, el especialista dijo que Maradona tenía dificultades en el habla durante el último tiempo porque, por un lado, tenía una lesión cerebral, y porque además la medicación psicofarmacológica que tomaba no era la adecuada.

"En Cuba se sentaba cerca del mar y no hablaba. Era difícil sacarle una palabra a Diego. Él necesitaba paz y tranquilidad y no la podía conseguir a través de la medicación", aseguró en los últimos días en una entrevista con el programa Intratables, emitido por América TV.

Al hablar de la recuperación que llevó a cabo el ex deportista tras la sobredosis que sufrió alla por el 2000, el doctor mencionó un polémico episodio que vivió junto al "Diez" en Cuba, momento en el que estaba muy deprimido.

"En Cuba, a los colectivos del pueblo se les dice guagua. En una oportunidad él iba a con su coche y se tiró contra un colectivo, intentando suicidarse. Se salvó de milagro. Eso fue después de la segunda internación en La Habana", reveló.

“No tuvo un intento como estamos acostumbrados nosotros acá, en la sociedad. Él dijo: ‘no la vi, me la lleve de frente y no me maté’. Yo no lo creí por muchos detalles”, precisó el histórico médico personal de Maradona entre los años 1977 y 2007.

Ante esta confesión, Cahe dijo que le preguntó a su paciente si pensaba en matarse, y que Diego le respondió que quizás algún día lo iba a hacer. "Fueron palabras sueltas y no es que sea categórico, pero son palabras difíciles de digerir", aclaró.

Alfredo Cahe dijo que le sugirió a Leopoldo Luque internar a Diego en Cuba.

Días atrás, el doctor manifestó que, para él, al "Diez" no lo cuidaron como correspondía, y que por eso se dejó estar. En el programa de Mauro Viale, indicó que lo de Diego había sido casi como un suicidio, porque él ya no tenía ganas de vivir.

Además, deslizó que como médico, había sugerido una posible internación en Cuba, pero que su propuesta no fue atendida por el círculo íntimo del campeón del mundo en 1986.

“No pude convencer a Luque de llevar a Diego a Cuba. Me cerró las puertas de la, bueno, en realidad no era una clínica ni nada, era un lugar donde Diego estaba prácticamente tirado. Lo importante de todo eso es que, en la poca conversación que teníamos, yo le sugerí a Luque que era importante e imprescindible llevarlo a un lugar adecuado previo, acá en la Capital, y después sí dar el segundo paso y llevarlo a Cuba, donde teníamos todo a favor”, aseguró.