"¡Dígame qué está haciendo la oposición para traer vacunas!": Hernán Lombardi, acorralado en vivo en "Intratables"

No fue una buena noche para Hernán Lombardi. El ex funcionario de Mauricio Macri fue invitado al piso de Intratables para hablar de la denuncia mediática (y desmentida por Pfizer) que realizó Patricia Bullrich sobre el presunto pedido de un "retorno" por parte del ex ministro de Salud Ginés González García para la compra de vacunas contra el Covid-19. Sin embargo, el ex Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos del macrismo se vio acorralado por las interpelaciones de una de las panelistas, Carmela Bárbaro, a quien no pudo responderle ni uno de sus cuestionamientos. Tampoco lo hizo con Diego Brancatelli y sólo le respondió a Débora Plager.

"A la mejor vacuna, que hay en el mundo", arrancó Lombardi, pero no pudo ni terminar la frase por la acotación del conductor del ciclo, Fabián Doman: "Una de las mejores, la mejor es la de Moderna". "Bueno, una de las mejores", se corrigió el ex funcionario macrista, al tiempo que prosiguió: "Es que es la más reconocida. No es que desmerezca a las otras, pero hay una que está reconocida por todo el mundo". Atento a lo que decía, Brancatelli acató: "La que más lobby hizo, la que más plata puso por todos lados, ¿no?".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lombardi levantó sus manos en señal de desconocimiento, pero esquivó la primera interpelación. Luego, prosiguió con el relato de la prueba que el laboratorio llevó adelante en la Argentina y destacó que el país fue uno de los más efectivos en el ensayo global que se llevó adelante durante el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19, de acuerdo al propio laboratorio estadounidense. Luego, aseguró que el país se encontraba en una posición privilegiada para llevar adelante la negociación, pero denunció: "Ese acuerdo no se firmó. Eso significaban 14 millones de vacunas. Este es el centro del debate: si ese acuerdo se hubiera firmado, tendríamos menos problemas".

Brancatelli: "¿Tiene la certeza de por qué no se firmó?"

"¿Tiene la certeza de por qué no se firmó?" Lombardi: "¿Puedo termin... no digo que...?"

"¿Puedo termin... no digo que...?" Brancatelli: "No le estoy faltando el respeto, le estoy haciendo una pregunta".

El ex funcionario volvió a esquivar la pregunta. "Muchos países del mundo firmaron el acuerdo. Lo firmó Uruguay, Chile... hoy firmó Paraguay. Los países firman. La Argentina por motivos que al día de hoy no están claros y el Gobierno no dio ninguna explicación, no tuvo la posibilidad de tener en enero los 14 millones de vacunas. Con lo cual, toda la discusión de recién hubiera terminado relativizada y tendríamos solucionada una buena parte del problema".

Tras la esquivada, Doman insistió: "Vuelvo a la pregunta: ¿tiene pruebas Patricia Bullrich de lo que dijo?"; al tiempo que Brancatelli acotó: "Del pedido de retorno. ¿Tiene pruebas? ¿Usted está de acuerdo?". Lombardi volvió a mostrar su malestar por las preguntas y aseguró sin papeles: "La cuestión concreta y absoluta es que, dicho por todos lados y que el comunicado no lo desmiente, es...".

Bárbaro no le dejó pasar la argumentación infundada en relación a de dónde surgen los rumores o la información del presunto pedido de coimas por parte de González García . "¿Qué es dicho por todos lados?", indagó Carmela. Lombardi la miró con malestar y, en vez de argumentar su afirmación, pidió poder "terminar" su respuesta.

no le dejó pasar la argumentación infundada en relación a de dónde surgen los rumores o la información del presunto pedido de coimas por parte de . "¿Qué es dicho por todos lados?", indagó Carmela. Lombardi la miró con malestar y, en vez de argumentar su afirmación, pidió poder "terminar" su respuesta. Doman: "A ver qué es 'dicho por todos lados'...".

"A ver qué es 'dicho por todos lados'...". Brancatelli: "Si quiere terminar, primero responda las preguntas que se le hacen. Porque si le preguntamos 'a' y responde 'b' no va a terminar nunca. Le preguntamos: ¿está de acuerdo con Bullrich? ¿Cree que hubo un retorno?".

Lombardi prosiguió como si el panelista no lo hubiera interpelado. "Se pidió que hubiera un socio local. Habitualmente, los socios locales tienen dos funciones. Una buena mirada es que un socio local sirva para la transferencia de tecnologías y que los argentinos nos quedáramos con esa tecnología. La mala mirada es que el socio local, elegido por funcionarios, signifique un beneficio para una empresa local".

Lombardi no explicó por qué dijo que el pedido de coimas era "dicho por todos lados". Tampoco habló de las pruebas de Bullrich, ni sentó su posición en torno a si le creía o no a la ex ministra de Seguridad, tal como le preguntaron los panelistas. Luego, mirando desafiante a Bárbaro, habló del comunicado de Pfizer y aseguró que lo que el laboratorio había desmentido es que ellos no tenían intermediarios, pero insistió: "No dice que no hubo un pedido de intermediarios por parte del Gobierno. Hagamos hermenéutica, que es interpretación de texto, y veamos qué dice el comunicado".

Una vez más, la pelota afuera. "Con esto, un mes la seguís en los medios", ironizó el conductor, en complicidad con Bárbaro, quien no ocultó su risa por la incapacidad del invitado de responder las preguntas que se desprendían de sus propias afirmaciones infundadas. En ese momento, Gustavo Grabia se sumó al intento de entrevista y aportó un dato: "Hoy el ex ministro (por González García) dijo que es mentira que él haya propuesto a Hugo Sigman como partner (socio en inglés) local de Pfizer".

"Con todo respeto. Te dijo: 'No a esta persona'. Pero vos fijate, que el argumento de nuevo encierra su propia trampa: no dice no pedí un socio local", analizó en profundidad Lombardi, pese a que esquivó cada vez que pudo la argumentación detrás de sus duras afirmaciones. "Bueno", lo cortó Grabia. "Todos supusimos que estaba hablando de Sigman", reforzó el panelista.

Después de volver a analizar en detalle las tres líneas del comunicado del laboratorio, Brancatelli pidió la palabra: "Igual, está bueno que ahora en la Justicia Patricia Bullrich, y tal vez la quiera acompañar Lombardi, aporte pruebas sobre cuáles son esos intermediarios". Doman, por su parte, sumó: "La aclaración de la compañía, ¿no es porque puede haber aparecido algún busca en el medio?".

Bárbaro: "Obvio, la compañía se está cubriendo y dice: 'No somos nosotros y no tenemos a ninguna otra persona que hable en nombre de nosotros'. ¿Por qué? Porque puede aparecer un tercero a decir: 'Yo negocié con ustedes'. Se está cubriendo".

"Obvio, la compañía se está cubriendo y dice: 'No somos nosotros y no tenemos a ninguna otra persona que hable en nombre de nosotros'. ¿Por qué? Porque puede aparecer un tercero a decir: 'Yo negocié con ustedes'. Se está cubriendo". Brancatelli: "Puede haber sido cualquiera, no sólo el Gobierno, un privado o un busca. Lo que van a tener que demostrar Patricia Bullrich y quien la quiera acompañar en la Justicia..."

"Puede haber sido cualquiera, no sólo el Gobierno, un privado o un busca. Lo que van a tener que demostrar Patricia Bullrich y quien la quiera acompañar en la Justicia..." Lombardi: "Yo la acompaño".

"Yo la acompaño". Brancatelli: "Bueno, vayan y demuestren. El pedido de retorno, sobre todo".

"Bueno, vayan y demuestren. El pedido de retorno, sobre todo". Lombardi: "El pedido es un pedido, para ser clarísimos, de la búsqueda de un socio local. Eso, lo acabo de decir, puede encubrir generar un negocio largamente dirigido hacia algún amigo".

"El pedido es un pedido, para ser clarísimos, de la búsqueda de un socio local. Eso, lo acabo de decir, puede encubrir generar un negocio largamente dirigido hacia algún amigo". Brancatelli: "Entienden mucho de eso, cómo sería el negocio".

Atenta a lo que sucedía, Plager interrumpió el inicio de la respuesta de Lombardi; quien a diferencia de la actitud que mantuvo para con Bárbaro y Brancatelli, le cedió sin problemas la palabra. "Un dato. Recuerdo de aquella época que se había dicho que el Gobierno lo que quería era encargarse de la logística y distribución de las vacunas. En ese momento, el argumento público había sido que como las vacunas necesitan una temperatura determinada, ellos querían garantizar que estuvieran en correcto estado y de más. Pero, atención, que la logística y distribución es un enorme negocio".

En ese momento, el conductor del programa interrumpió el debate para volcar información y no opinión. Doman recordó la entrevista que él mismo le hizo a Cecilia Nicolini, en la que la asesora presidencial le aclaró que el punto de la logística y la distribución de las vacunas ya no es un "pendiente" en las negociaciones que todavía se llevan adelante con el laboratorio estadounidense, pese a las infundadas denuncias de la titular del principal partido de la oposición. Luego, insistió en la imposibilidad del Gobierno de revelar cuáles fueron los motivos por los cuales no se cerró el año pasado un acuerdo.

"La prueba concreta del problema es que no se firmó. No se firmó el acuerdo. El que tiene que dar explicaciones el Gobierno. Es tan evidente lo que pasa", insistió Lombardi, sin argumentar sus afirmaciones. "Patricia Bullrich tiene que saber que no puede decir cualquier cosa", resistió Brancatelli. "A ella le dijeron de todo con el tema de Santiago Maldonado y ella no inició ninguna querella", le espetó el ex funcionario. "¡Metía presos a pibes por twittear", retrucó el panelista.

Lombardi: "Que el presidente de la Nación haga una querella por el delito de opinar a la presidenta del principal partido de la oposición es muy delicado".

"Que el presidente de la Nación haga una querella por el delito de opinar a la presidenta del principal partido de la oposición es muy delicado". Bárbaro: "Acusar no es lo mismo que opinar".

"Acusar no es lo mismo que opinar". Lombardi: "A ver... quiero humildemente recordar que al ex presidente Macri y a Bullrich les dijeron de todo y nunca se querelló porque nadie opinara. Nunca jamás".

"A ver... quiero humildemente recordar que al ex presidente Macri y a Bullrich les dijeron de todo y nunca se querelló porque nadie opinara. Nunca jamás". Doman: "¿Aunque te acusen de que sos coimero?".

"¿Aunque te acusen de que sos coimero?". Lombardi: "A Macri le dijeron que era un dictador".

"A Macri le dijeron que era un dictador". Doman: "¿A un coimero?".

"¿A un coimero?". Lombardi: "Sí".

Luego, el ex funcionario insistió en que si se hubiera alcanzado el acuerdo hoy la situación epidemiológica del país sería otra; mientras que Bárbaro le espetó: "Eso ya pasó. Estamos a hoy. Quiero saber qué es lo que están haciendo ustedes ahora para favorecer el acuerdo y la llegada de esas vacunas, teniendo en cuenta lo grave de la situación". Lombardi esquivó la respuesta y procuró retomar el acuerdo del 2020. "No, le estoy preguntando qué es lo que están haciendo como oposición para ayudar a que lleguen vacunas al país". La respuesta, una vez más, jamás llegó.