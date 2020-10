¿Diva o mala? Laura Novoa lo hizo llorar a Patricio Arellano en el Cantando

Un clima de mucha tensión se vivió anoche luego de que Laura Novoa y su compañero, Patricio Arellano, salieran a la pista del Cantando 2020. La pareja interpretó la canción de la ficción Poliladrón, ficción que tuvo a la propia actriz como una de las protagonistas. "Verme ahí hace 25 años me da un poco de impresión. Fue un cambio muy grande en mi vida, volví de Francia, me quedé acá y conocí al padre de mis hijos", rememoró.

Todo transcurría con total normalidad, hasta que los conductores del ciclo -Ángel de Brito y Laurita Fernández- les consultaron sobre las versiones que circulaban y que hacían referencia a un supuesto roce entre ella y su partenaire. Fue entonces cuando Moria Casán intercedió y encendió la mecha: "Me parece que lo que tiene Pato es bronca acumulada, tiene cosas para decir y no puede. Eso es lo que siento, como una ira".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ante los dichos de la jurado, Arellano respondió: "Sí, puede ser. Lo que ha pasado es que entré a este certamen con mucha expectativa, y es un poco frustrante sentir que no estamos avanzando, que no la estoy ayudando a Laura a crecer por las devoluciones que le dan, eso es frustrante".

Pero si bien la actriz intentó, de alguna manera, bajar el clima de tensión que había invadido el estudio, Arellano siguió: "Yo la dejo hablar a ella, me parece que ella se expresa mejor que yo. Me parece que es lo que corresponde. Yo siento que no puedo ayudarla a crecer".

Según explicó, el poco nivel mostrado hasta el momento por la actriz y, sobre todo, la pareja en lo que va del certamen le genera "un poco de frustración". "A mí me llamaron para acompañar a Laura Novoa y yo no tengo ningún drama con eso", sostuvo.

A la hora de la devolución, Nacha Guevara criticó la energía de la pareja y les puso un cinco: "Es una energía tan abajo. Laura vos empezaste muy raro, y Patricio cuando el otro empieza mal y te da una nota que no es la que tiene que ser es muy difícil que arranques. Igual lo salvás".

Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda sostuvo que se sitió incómoda y les clavó un cuatro: "Me parece que la única forma de volver a conectar, que no es lo que está sucediendo, es decirse las cosas. Algo sucede y se nota....Pero no se miraban, fue feo verlos".

A su turno, Oscar Mediavilla les dijo que el número fue "una mezcla" (voto secreto), mientras que Moria concluyó con un cinco: "Faltó pasión. Estuvo mitad y mitad. Supongo que solucionarán el problema, y Pato tenés que sacar todo en algún momento, y a veces hay que faltar el respeto".

Al momento de la lectura del voto secreto, Laura Novoa se presentó sola a la devolución porque Patricio Arellano ya había abandonado el estudio. “Me cuentan de producción que Pato Arellano está llorando en el baño en este momento. Después si tienen que cantar lo vamos a charlar con él”, dijo Ángel De Brito y le pidió a la actriz que hablara con él: “¿Vos decís que arregle las cosas en el baño de hombres?”, fue la llamativa respuesta de ella.

Según trascendió, el cantante estuvo encerrado alrededor de 20 minutos en el baño. "No entiendo lo que pasa, yo no peleo y no sé pelear. Si se siente frustrado, no lo expresó. Puede hablar con la producción y si es por la elección de temas, tiramos todos veinte mil canciones, pero la coach prefiere que elija un tema que tengo ya escuchado. Debe estar estresado por todo lo que está trabajando", explicó Novoa.

Cabe destacar que la furia del partenaire salió del supuesto control que ejerce Laura Novoa en el equipo. Según fuentes del Cantando, Arellano sostiene que la actriz es la encargada de elegir vestuario, pantallas, puesta en escena y hasta la canción que deben interpretar, sin siquiera consultarlo y por más que éste le ofrezca un listado de cien distintas posibilidades. "Se hace siempre lo que quiere Laura"; señalaron.

A partir de este enfrentamiento y tras el disgusto del cantante, la coach tuvo que dar un paso al costado y dejó a cargo del equipo al propio Arellano. "Estoy un poco acostumbrado a dirigir espectáculos, tengo a mi banda y dirijo a mis músicos. Propongo 500 cosas y después me doy cuenta que le corresponde a Laura elegir lo que le queda bien y con lo que se siente más cómoda", fue el descargo del cantante tras su performance.

Sin embargo, Laura y Patricio no logran ponerse de acuerdo en más de un aspecto. Sin ir más lejos, el cantante sostuvo que el conflicto es "personal y profesional a la vez". "A los dos nos pasan cosas y teníamos distintas expectativas con el certamen, desde el comienzo percibí que nos gustan distintas cosas. Ella siempre tiene una propuesta y mi labir es acoplarme a eso", sentenció Arellano en diálogo con LAM.