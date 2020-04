¿Divismo? Yankelevich y su versión sobre la ausencia de Erica Rivas en "Casados con Hijos"

Luego de que Érica Rivas se bajara de la versión teatral de Casados con hijos, cuyo estreno fue postergado para enero del 2021 debido a la pandemia del coronavirus, las versiones sobre el motivo de su ausencia no pararon de sonar.

La actriz aseguró que no se bajó de la obra y que tampoco tenía compromisos laborales que le impidieran hacerlo en la nueva fecha.

"Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por Whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo", reveló.

¿Divismo?

Y ahora, el productor de la obra, Gustavo Yankelevich, la desmintió en diálogo con Laura Ubfal para su web.

"Por un lado, no firmó el contrato que sí firmaron todos sus compañeros. Por el otro, no estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público haciendo tres funciones diarias, aunque le aseguraron total comodidad en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y confort", expresó.

Al mismo tiempo, Yankelevich señaló que Rivas no será reemplazada en la obra.

"Nadie va a hacer de María Elena. Recién la semana que viene nos reuniremos de manera virtual con los autores para ver cómo seguimos, pero si María Elena no está, no está. Yo no voy a matar a nadie", advirtió.