¿Divorcio millonario? Claudio Caniggia admitió que está separado de Mariana Nannis hace un año y medio

El enfrentamiento entre Mariana Nannis y Claudio "Paul" Caniggia parece ser cada vez más grande, y no tener fin. En las últimas horas el abogado de la mediática afirmó que el ex futbolista sufre de una fuerte adicción a las drogas, y que por su complicado estado de salud, la familia evalúa internarlo para comenzar un tratamiento que lo ayude en su recuperación.

Sin embargo, el abogado de Caniggia, Fernando Burlando, salió a desmentir a la ex de su cliente, y además de asegurar que el deportista está muy bien de salud, el letrado también confirmó que la ex pareja se separó hace más de un año y medio.

En medio de rumores de infidelidad y distanciamiento, en varias oportunidades Nannis desmintió que la pareja viviera una crisis. Incluso, la propia Charlotte Caniggia aseguró hace unas semanas en Showmatch que sus padres todavía estaban juntos.

A pesar de que hasta ahora ninguno de los dos decidió hablar públicamente del tema, lo cierto es que este martes el abogado de la mediática rompió el silencio, y aseguró que demandarán a una supuesta amante del deportista, llamada Sofía Bonelli, y que como "El Pájaro" pasa un muy mal momento de salud, por ahora su clienta no llevará adelante la separación legal.

“Yo no quiero hablar de adicciones. Lo que puedo decir es que Claudio tiene un entorno, una periferia con la que se relaciona de la que Mariana lo quiere preservar. Constatamos que lo que nos dijo Mariana es real con una investigación que lleva más de 25 días. Una vez concluida la investigación y la información vamos a hacer la denuncia", explicó en Pamela a la Tarde el abogado Juan Manuel Dragani, quien representa a Nannis en sus cuestiones legales.

En este contexto, el letrado dejó trascender que por las adicciones del ex futbolista, su familia tiene la intención de internarlo para ayudarlo a recuperarse lo antes posible.

Aunque estas afirmaciones fueron comunicadas por el abogado de la rubia, esta tarde Fernando Burlando, que representa a Claudio Caniggia, salió al aire en el mismo programa de TV y, entre otras cosas, aseguró que su cliente goza de una salud privilegiada, y que los rumores de adicciones fueron creados por Nannis.

"Si hay algo que todos conocemos, los que los vemos a diario, es el homenaje que Claudio le hace día a día a la salud y al cuidado de su físico. Que lo posicionen en este lugar es algo que lo enojó", aclaró el letrado, quien además confirmó que Mariana Nannis y Claudio Caniggia están separados hace 1 año y 8 meses.

Según Burlando, la mediática ya no vive en la casa de Marbella, España, mientras que el ex jugador de fútbol reside en Puerto Madero, aunque ahora está de viaje en Brasil.

"Claudio no tiene diálogo con Mariana hace un 1 y 8 meses. Él me dio la orden de aclarar esta situación, sobre todo porque quiere explicar que con una persona que hace un año y ocho meses no tiene contacto, jamás puede hablar de lo que él hace o deja de hacer", dijo, y aunque especificó que la ex pareja sigue casada, aclaró que no sabe si alguno de los dos tiene la intención de iniciar los trámites de divorcio.

Respecto a la salud de su cliente, el letrado indicó que Caniggia está muy bien, y que no es necesario que se le haga ningún estudio para determinar que no tiene problemas de adicciones. "Tiene una vida alejada de la insania", confirmó.

"Claudio nunca quiso aparecer en los medios, porque odia que se debata en TV este escándalo. Él está enojado con Mariana y con su hermano (Gonzalo), por lo que dijo. Nosotros vamos a tomar medidas para prevenir cualquier tipo de situación", cerró Fernando Burlando.