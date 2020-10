¡Dolor país! Alex Caniggia se bajó del Cantando y lo anunció con una desopilante rima (o intento de)

Dolor país. Después de todas las polémicas que desató su paso por el Cantando 2020, Alex Caniggia decidió bajarse del certamen producido por Marcelo Tinelli y lo anunció con una desopilante rima desde su cuenta de Twitter. Sí, no es chiste.

"A millones de mis fans les cuento: al Cantando no voy más. Me ausento. A la envidia y a la falta de respeto yo la ahuyento. Mejor sigo en mi mansión, millonario y contento", escribió, al tiempo que firmó como "el más pijud...".

La renuncia de Alex llega después de la fuerte pelea que mantuvo con Oscar Mediavilla, jurado del certamen de canto de La Flia. Todo sucedió el viernes de la semana pasada. Cansado de la falta de respeto del hijo de Mariana Nannis, el productor musical se cansó, le puso un cero y le dijo: "¿Sabés qué? ¿Quéres que te diga la verdad? Vos sos un marmota. Tengo más historia que vos y no existís porque sos un salame".

Pero lejos de conformarse, el marido de Patricia Sosa redobló la apuesta y en una nota con Los Ángeles a la mañana, disparó: “No es que me hago el piola porque soy de Valentín Alsina, no sé si soy piola. Pero para hacerse el pillo hay que tener un poco de barrio, y este pibe no se sabe dónde creció. Es un zonzo, porque es irrespetuoso, se maneja como un niño de plata que no quiere escuchar, que quiere esto, lo otro. Es caprichoso, un pelotudo”.

En su fuerte descargo, el jurado del Cantando 2020 dejó su enojo de lado y aclaró que Alex "no canta mal", pero aseguró que es "doblemente zonzo" por tratar de ser algo que no es. "El tema es que es un boludo. Es un pibe al que le falta barrio, le falta caminar la calle. No tengo nada personal contra él, pero me irrita mucho. Para ser pícaro, pillo, hay que vivir. Hay gente que es pilla e inteligente, pero este chico obra como un estúpido”, dijo.

Y agregó: "Él mismo se boicotea, porque canta bien. El tipo está diciendo guarangadas al pedo en el prime time. Porque no es que la guarangada acredita otra cosa, no es que nos vamos a horrorizar, pero no creo que no corresponde que ocurra. Si soy el jurado, le doy la devolución y se caga en lo que le digo. ¿Qué le tengo que decir? No está a la altura de que hable con él, está en una frecuencia que no es la que manejo".

Al final, definió al hijo de Claudio Paul Caniggia como "un provocador tonto" y sentenció: "No es inteligente. Un provocador así no sirve para una mier… No tiene nada que ver con el padre. Yo no vengo a hacerme mala sangre acá, vengo a divertirme. Nunca voy a permitir que un bobo me falte el respeto. Y hasta arranqué tratando de ser respetuoso, pero llega un momento en que el respeto se te va. Lo mandé a cag… y le pido cordura".