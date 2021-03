¡Duelo de titanes!: Disney+ estrena lo nuevo de Marvel mientras DC ya muestra el Snyder Cut de Justice League

Una vez más, los dos grandes titanes de las historias de superhéroes, DC y Marvel, se ponen cara a cara. Es que este jueves podrá verse a través de HBO Max el Snyder Cut de Justice League, mientras que el viernes Disney+ estrenará su nueva serie The Falcon and the Winter Soldier.

El Snyder Cut es la visión que el director Zack Snyder había diseñado para el filme antes de abandonar la producción a causa del suicidio de su hija, de 20 años, y, al parecer, con varias diferencias creativas con el estudio.

En aquel entonces, el control fue tomado por el director Joss Whedon, quien estrenó su versión en el 2017, mostrando a los principales personajes de DC como Superman, Batman, Mujer Maravilla, Flash, Aquaman y Cyborg mientras intentan salvar al mundo de Steppenwolf y su ejército de parademonios.

Whedon modificó el guión, reduciendo la película a 120 minutos y volviendo a rodar casi la mitad de las escenas el film. El corte alternativo de Snyder que se estrena este jueves dura nada más y nada menos que cuatro horas, y fue insistentemente solicitado por fans ya que amplía las historias de algunos de los personajes, ofreciendo más profundidad y multiplicando la dimensionalidad de la cinta.

Por su parte, The Falcon and the Winter Soldier se centra en estos dos personajes, ya conocidos por sus apariciones en las sagas de Avengers y Capitán América.

En la serie, de seis capítulos, Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan), mejor conocidos como Falcon y Winter Soldier deberán confrontar su relación como individuos, sin la presencia de Steve Rogers/Capitán América para mediar entre ellos.

"En algún punto van a tener que decidir si tiene algún sentido mantener su amistad ahora que Capitán América ya no está, pero su espectro está en todos los episodios, y desde el primero ellos tienen que decidir qué va a pasar con su icónico escudo y qué hacer con la presión de representar su identidad", adelantó el guionista Malcolm Spellman en diálogo con Télam.

"Hablamos de las cosas con las que tendrían que lidiar, y una vez que tuvimos esos arcos se hizo mucho más fácil crear los capítulos individuales", agregó asegurando que siempre tuvo la idea de que la historia "tuviera mucha acción, pero que no dejara de lado todo el trabajo que se había hecho sobre los personajes".