¿Efecto Annalisa? El sorpresivo "yo voto a..." de Naiara Awada a pocos días de las PASO

Después de las durísimas críticas, cuestionamientos y polémicas que protagonizó al lanzar duras críticas contra Mauricio Macri, Naiara Awada, la sobrina de la primera dama, Juliana Awada, publicó un mensaje en sus redes sociales donde respaldó la reelección del presidente.

El mensaje de Nai Awada fue publicado en su cuenta de Instagram. Allí la actriz y sobrina política de Macri escribió el mensaje “yo lo voto”, acompañado con una foto de la primera dama sosteniendo una imagen del presidente. Lo llamativo del mensaje de respaldo es que justamente proviene de quien hasta hace no mucho tiempo criticó con dureza las políticas impulsadas por el gobierno.

De hecho, hasta hace un tiempo eran muy habituales sus críticas hacia el presidente en cada aparición en público que hacía, sobre todo por la gran exposición que le dio ser participante del Bailando 2018. Allí llegó a decir que le dolía “ver lo mal que está el país”, y hasta insultó al presidente haciendo el gesto con la boca, pero sin decirlo. En 2016, la joven actriz remarcó: “Me cansé un poco de no expresarme por ser sobrina. Es mi país, tengo 22 años, es terrible esto”.

Vos no nos mentiste nunca al robarnos todo? Por favor dios están por ir presos todos tus funcionarios . Mira que yo te apoyaba eh . Sus mentiras y robo sistemático es preocupante . Ojalá no vuelvan https://t.co/OkFuUEpugy — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) July 15, 2019

Un año atrás, Nai Awada disparó: “Gobierno de mierda lleno de incompetentes que nos están hundiendo”. En otro mensaje sostuvo: “Sigan tratando de convencernos cuando la gente no llega a fin de mes y se caga de hambre. Al señor presidente le chupa un huevo, entonces a mí me chupa un huevo que se haya metido en mi familia”.

Pero el apoyo de Awada no es sólo hacia su tío político, también apoya la reelección de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Días atrás escribió en Twitter que Vidal “es honesta y buena mina” y que le inspiraba “confianza y querer votarla”.

Discúlpenme pero a mi María Eugenia Vidal me hace confiar y querer votarla . Es honesta y buena mina . Ojalá pensar distinto no nos aleje mas como ciudadanos . A mi me había alejado de mi familia y la grieta tiene que parar . Todos asumo queremos ver bien nuestro país — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) August 4, 2019

Me dicen panqueque a mi y miren el partido entero que están eligiendo todos insultándose entre todos antes — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) August 5, 2019

A mi nadie me paga nada ni compra mis ideales . Quiero profundamente a mi tía y me maneje mal pero principalmente soy actriz y ciudadana . Ojalá voten con alegria como yo y deseando lo mejor para mi país respetando distintas opiniones . No me merezco insultos por pensar distinto — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) August 5, 2019 Vamos a aclarar un poco los tantos . Soy ciudadana como cualquiera de ustedes y tengo todo el derecho de votar a quien yo quiera . Las personas cambian y las opiniones también . Uno aprende y crece . No se olviden que tengo solo 25 años . Mis opiniones cambian todos los días . — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) August 5, 2019

De todos modos, las críticas no tardaron en aparecer y la actriz y bailarina no tardó en responder. “Me dicen panqueque a mí y miren el partido entero que están eligiendo. Todos insultándose entre todos, antes”, justificó. Y luego agregó: “A mí nadie me paga ni compra mis ideales. Quiero profundamente a mi tía y me manejé mal, pero principalmente soy actriz y ciudadana. Ojalá voten con alegría como yo y deseando lo mejor para mi país respetando distintas opiniones, no me merezco insultos por pensar distinto”.