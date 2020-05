¿El Chato y Tinelli la bloquearon del WhatsApp? El furioso reclamo público de una famosa por Instagram

¿Qué pasó entre Miriam Lanzoni y el Chato Prada?¿La actriz y ex esposa de Alejandro Fantino fue bloqueada por el productor y también por Marcelo Tinelli? Toda esta situación, que todavía no tiene respuesta, se disparó por un comentario de ella en Instagram.

Prada subió una foto en donde mostraba la pista y la escenografía del Bailando para este año, que comenzará cuando lo permita la pandemia del coronavirus. Entre varios comentarios uno resaltó: el de Miriam.

“Chato te escribí y me desapareció la foto del WhatsApp.... con Marce me paso lo mismo, en tal caso paso x tu casa”, posteó la actriz. Esa situación, por como ella la cuenta, es compatible con haber sido bloqueada por el conductor y el productor. ¿Será así?

La última aparición mediática de Lanzoni fue la semana pasada en el programa de Guido Kaczka en donde dejó entrever que su ex esposo había tenido un romance con Rocío Marengo. “¿Vos no estuviste con Ale en una noche que festejaron algo de Mar de Fondo?”, le preguntó la actriz a Marengo, después de que ambas reconocieran que compartían "un ex".

“No, no, no. Yo trabajaba con Fantino. Nunca chapé con él. Yo le presentaba chicas”, aclaró Marengo. El momento se diluyó luego por la intervención de Guido Záffora.