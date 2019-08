¿El exilio de Icardi y Wanda? El plan del Inter para "desterrarlos" de Italia

Otra vez, los rumores del pase de Mauro Icardi a un nuevo club vuelven a surgir en los medios europeos. Ahora la cadena italiana Rai asegura que estaría a punto de pasar al Mónaco, que acaba de vender a Radamel Falcao y necesita con urgencia un goleador.

Un contrato millonario para Icardi

El equipo monegasco le pagaría 60 millones de euros al Inter a cambio del futbolista, la misma cifra que ofrecía el Napoli. Pero el contrato era mucho más atractivo para Icardi, que cobraría 12 millones de euros por temporada.

Lo único que hace dudar al argentino es la mala campaña del Mónaco, que a pesar de haber obtenido el campeonato en la Ligue 1 francesa hace dos años, actualmente está en los últimos puestos de la tabla.

Pelea con el Inter

Lo cierto es que Icardi necesita con urgencia volver al campo de juego: hace seis meses que no sale a la cancha con el Inter a causa primero de los cruces con el ex DT Luciano Spalleti por la renegociación de su contrato, y luego de la decisión de Antonio Conte de no tenerlo en cuenta.

La desmentida de Wanda Nara

Wanda Nara, esposa y representante de Icardi, negó mientras tanto que esté cerrado algún tipo de trato con el Mónaco. Lo hizo en diálogo con la web de TyC Sports.

Al parecer, la idea del delantero es intentar que lo tenga en cuenta la Juventus, pero el Inter pretendería a toda costa venderlo fuera de las fronteras de Italia.