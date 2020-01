"El helicóptero cayó y no hay sobrevivientes": conmoción por la muerte de Kobe Bryant, leyenda de la NBA

Conmoción mundial. El helicóptero en el que viajaba la estrella de la NBA Kobe Bryant se precipitó al vacío mientras sobrevolaba la ciudad de Calabasas, ubicada en el condado de Los Ángeles. El deportista falleció en el acto, al igual que el piloto y las otras tres personas que lo acompañaban.

La muerte del ex jugador de los Lakers fue confirmada por el Departamento de Policía de Los Ángeles. "Confirmamos cinco personas fallecidas, no hay sobrevivientes en el accidente del helicóptero de Calabasas. Investigación en curso", precisó la cuenta oficial de Twitter de la entidad.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE