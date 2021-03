El insólito audio entre Luciana y Redrado sobre las condiciones del blanqueamiento

El conflictivo entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un nuevo capítulo a raíz de un audio de una conversación entre ambos que dieron a conocer en Intrusos. Días atrás, la mamá de Matilda estalló en furia con el economista, luego de que el ex titular del Banco Central fuera fotografiado esperando ser vacunado contra el coronavirus en Miami en compañía de una mujer desconocida y en medio de las versiones de una supuesta reconciliación entre ambos durante el verano.

Según había contado Luli, a pedido del propio Redrado se comenzó a gestar la reconciliación el pasado 8 de enero. “Fue decisión de él revincularse con la nena. Él puso a la nena en el medio, no yo. Cuando nos empezamos a ver a escondidas por el tema de Matilda, él me pidió tiempo para contárselo a su entorno y a su novia. Al principio lo entendí, nos encontrábamos a escondidas en su oficina y en su casa. Hasta que un día pasó una situación que yo dije ´hasta acá llegué´”, reveló.

La panelista había contado que Ana Rosenfeld fue testigo de aquel encuentro y detalló: “Fuimos a la casa de él, él me dijo que estaba por venir su hija a buscar algo, ‘son 15 minutos y se va, ¿te querés quedar arriba?’, me dijo, y yo le contesté que sí. ’Por favor, controlá que la nena no hable, no grite’, me pidió. Había pasado una hora y yo todavía estaba ahí. En un momento escucho el ascensor y me empezó a temblar el corazón como si estuvieran entrando ladrones".

En el audio dad a conocer en el ciclo de América, muestra a ambos discutiendo cómo iban a blanquear su reconciliación a comienzos de este año. Fue la modelo quien grabó la conversación para “cubrirse” en caso de que el economista desmintiera su acercamiento. Según explicó Rodrigo Lussich en Intrusos, la charla tuvo lugar el 10 de enero de este mismo año. “Tema mediático para mi tiene que ser step by step como vos decís", dice la mamá de Matilda.

Y agrega: "Pero vamos, por ejemplo, no mañana, pero pasado mañana ponele. Vemos si lo hacemos acá en una fuente, en un medio digital o buscamos a alguien que lo pueda decir en la tele. Decir ‘se juntaron para aclarar la situación porque Martín no quiere que Luciana se sienta mal con todo esto, porque hay cariño’. Cariño demostralo. Después vemos cómo la dibujamos, ¿no? Le pedimos a Ana que nos ayude. ¿Entendés?".

Ante esta propuesta, el ex titular del Banco Central responde: “Está bien. Eso va estar bueno”. A lo que Luciana le aconseja: “Pasito a pasito. ¿Sabés por dónde podés empezar? Más adelante podés seguir a mi hija en Instagram. Esas son cosas que después nos sacan en los medios sin hacer nada”. Luego, la rubia resalta que tienen que dar pasitos para mostrarles a todos su reconciliación y Redrado afirma que “esa es la dirección correcta”.

Fue entonces que la ex panelista de Polémica en el bar le pide: “Me gustaría que el compromiso de Ana, que nosotros le contamos lo que decidimos. Para que ella sea testigo también de esto. Porque ahora vos si mañana me ca…, me cambiás toda la historia. Me quiero matar. Yo soy una mina easy en eso. Vamos de a poquito, haciendo las cosas prolijamente para que sea un cuentito lindo".

Acto seguido, Redrado responde que "obvio", a lo que Luli suma: “No juegues conmigo con eso. Va a depender mucho sobre todo de vos, Martín. Lo que quiero es que le digamos a Ana para que sepa a lo que llegamos, que esté al tanto. Entre nosotros sabemos como que empezamos una relación, aunque todavía no la publiquemos, pero para que sepa que tiene que haber un respeto entre nosotros", le dice Ñuciana.

Y concluye: "Vos no vas a salir con alguien a comer porque te reviento, sino me estás jodiendo a mí. Después, lo que vos quieras hacer conmigo en esta etapa. Y bueno, veamos. Veamos cómo podemos hacer algo sin que nos vea nadie. Vos conoces también más Miami”. El insólito audio sobre las condiciones del blanqueamiento entre la mediática y el economista finaliza con una tímida respuesta de Redrado: “Obvio, no va a suceder eso”.