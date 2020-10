"El McFly que no fue": Eric Stoltz, el actor que echaron de Volver al Futuro por infumable

Un 3 de julio, pero de 1985, se estrenaba en los cines de todo el mundo Back to the Future (Volver al futuro), uno de los grandes éxitos de taquilla a lo largo de los años. La historia, sus personajes y la hilarante propuesta de viajar a distintas épocas del tiempo fueron un combo difícil de ignorar. Sin ir más lejos, la obra dirigida por Robert Zemeckis tuvo otras dos entregas que tuvieron casi el mismo éxito que la primera.

Pero si bien lógicamente muchos recuerdan a Michael J. Fox como Marty McFly; Christopher Lloyd en el papel del profesor Emmett Brown; a Crispin Glover, como George McFly; a Lea Thompson, haciendo de Lorraine McFly y a Thomas F. Wilson dándole vida a Biff Tannen, no siempre esto fue así.

Y es que el papel del joven adolescente, amigo del científico loco y protagonista de distintos viajes en el tiempo no siempre estuvo en manos de Fox, sino que al comienzo le perteneció Eric Stoltz. De hecho, el actor le dio vida a Marty McFly durante cinco semanas.

Pero si bien Stoltz es un actor aclamado, protagonizó más de 40 películas y decenas de series y obras teatrales a lo largo de su carrera, Hollywood no todos hablan bien de él y hasta es recordado como el "McFly que no fue".

Según el libro We Don’t Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy, del periodista Caseen Gaines, detalla que Stoltz tuvo que abandonar el film que terminó siendo uno de los mayores éxitos de todos los tiempos "porque nadie lo soportaba".

Y entre los que no toleraban al polémico actor, se encontraba nada más ni nada menos que Thomas F. Wilson, el intérprete de Biff Tannen, quien se quejó que Stoltz se tomaba muy enserio las escenas. Por ejemplo, la del encontronazo en la cafetería le dejó a Wilson varios moretones en el cuerpo, todos ellos provocados por el "insoportable" actor. Fue Lea Thompson, amiga de Stoltz en la vida real, quien reconoció Eric tenia un carácter "muy difícil”.

La actiz sostuvo que en aquella época, todos los actores jóvenes "querían ser como De Niro y Pacino”. Mientras que Michael J. Fox, quien terminó adueñándose del papel, comentó que “Eric no era un cómico, y ellos, Zemeckis y el guionista Bob Gale, necesitaban un cómico”.

Fue así que las escenas de Eric fueron borradas, ya que fue despedido del rodaje. En el aniversario número 35 se ventiló que Stoltz seguía apareciendo en la cinta o por lo menos sus manos y algunas partes de su cuerpo que parecían de Fox, ya que esas escenas se colaron.

Por ejemplo, cuando Marty golpea a Biff en una cafetería de 1955. “Podría ser el puño de Eric. Creo que la única manera de saber con certeza es verificar los números de los bordes del negativo original, pero nadie se arriesgará a dañar el negativo al hacerlo", dijo el guionista Bob Gale.

Al mismo tiempo, en una entrevista con The Hollywood Reporter, sostuvo que "los números de borde de la huella de trabajo pueden revelar la verdad, pero no tengo idea de si eso existe". Eric Stoltz fue remplazado después de cinco semanas de rodaje.

Cabe destacar que Michael J. Fox siempre fue primera opción del director para el papel, pero como estaba grabando una serie no tenía tiempo para la película. Pero luego accedió a dividir sus horas entre la película de Robert Zemeckis y la exitosa ficción de TV Family Ties.

Despedido del rodaje, parecía que el destino de Fox era ser Marty a toda costa. Zemeckis declaró luego que a pesar de que Stoltz tenía “una forma de actuar admirable”, le faltaba el toque de humor que estaba buscando para el personaje principal.

Además de Fox y Stoltz, entre los actores que participaron para el papel de Marty McFly estaban Johnny Depp, John Cusack y Charlie Sheen. Pero Stoltz no fue el único en ser reemplazado: en el guión original, el "Doc" tenía un chimpancé llamado Shemp como mascota, pero el productor Sid Sheinberg lo eliminó porque aseguraba que los chimpancés no funcionaban bien en el cine. En su lugar reclutaron al perro llamado Einstein.