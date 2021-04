"El pibe se la banca": la estrategia de comunicación de Luque por decisión de Dalma, Gianinna y Stinfale

La cumbre en la Clínica Olivos con Dalma y Gianinna Maradona, Verónica Ojeda, el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el abogado Víctor Stinfale y Maxi Pomargo tuvo de todo.

Mientras Diego Maradona se recuperaba en una habitación, el 10 de diciembre de 2020, se tejieron las redes sobre el futuro del 10 hasta el tratamiento que tendrían con los medios de comunicación.

El tema comenzó cuando Gianinna dijo en medio de la reunión: "¿Puedo decir algo? A mí me importa mucho la privacidad de mi papá. La privacidad de esta charla sobre todo". Mientras Stinfale dejaba en claro que él no quería aparecer en los medios por problemas judiciales, la hija menor del astro continuó: "Es para preservarlo a él también porque después que aparezcan médicos hablando de su salud, no".

De inmediato, el letrado dejó en claro que que la estrategia comunicacional estaría a cargo de Leopoldo Luque, el cirujano de Maradona: "El mensaje final es a través de Leopoldo y de nadie más. Yo le dije a Maxi que arme la conferencia de prensa el otro día y así fue. Por suerte salió bien".

En ese momento, Stinfale también contó que había mantenido una pelea con Luque: "Yo lo maltraté. Y el pibe también reaccionó. Pero yo tenía la derecha de ustedes. Cuando lo empecé a conocer, vi cómo se fue desarrollando y vi principalmente el afectó que le tiene Diego, que eso es fundamental".

Mientras las hijas del 10 y Ojeda dicen que están de acuerdo, el abogado continuó: "Sí, le erra un día, lo podemos corregir. Y el pibe, cariñosamente, está. Está. Yo me fui tranquilo. El pibe hoy se la está bancando, mete cara y la imagen no está mal".

Y continuó: "Lo que sí estaba mal la imagen de un loquito que le iba a meter fierro a Diego un día a las ocho de la noche. Eso estábamos muy apresurados. Pero el fragor del quilombo. Pero ya está corregido. Está para manejarlo. Como les digo que un día me crucé, ahora les digo que está para manejarlo. Y tenemos que bajar toda la información con él".

Para finalizar, también hablan sobre la necesidad de Luque para sumar un médico clínico en su equipo y sobre todo, si Maradona lo aceptaba. Primero lo dijo Ojeda y Stinfale completó: "Claro, necesita un clínico que lo apoye. Pero si él tipo se le para a Diego, le pega una trompada". Inmediatamente, Stinfale se retira de la reunión y saluda a todos. Dalma lo despidió con un dardo para Matías Morla: "Gracias por venir. Un beso grande a Mati".