¿El Pocho Lavezzi y su novia separados? ella anunció la ruptura con fuertes posteos y él la desmintió

Natalia Borges dio por finalizada su relación con Ezequiel Lavezzi, tras varios posteos que difundió en sus historias de Instagram haciendo alusión a la violencia de género. "No más violencia contra las mujeres. Antes de admirar a una persona, asegúrate que esta persona se admirable", reza una de las publicaciones de la modelo brasileña, quien además borró todas las postales que compartía con el ex futbolista en las redes sociales.

Cabe recordar que luego de separarse de Yanina Screpante, el Pocho Lavezzi había confirmado en abril del 2020 su romance con Borges, luego de que ambos quedaran varados en Saint Barth, la exclusiva isla caribeña, por la cuarentena. "Sí, es verdad, yo rompí'", confesó Borges, consultada por Pía Shaw sobre si su relación con El Pocho había llegado a su fin. "Todavía no me siento preparada para hablar de ello (por sus mensajes sobre violencia de género)", sostuvo.

Y agregó: "Es una situación muy delicada y contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres que pueden haber pasado por lo mismo que yo pasé. No tengo ninguna intención de arruinar la imagen del Pocho, yo no soy así. Gracias por contactarme, pero ahora no quiero hablar de esto. Estoy mal. Gracias por respetar eso. Sé que van a hablar, solo pido respeto. Es un tema delicado y cuando me sienta lista, voy a hablar. Usaré lo que me pasó para ayudar a otras mujeres".

Sin embargo, poco después el que rompió el silencio fue el propio Lavezzi, quien contradijo todo lo dicho por la modelo. "Cuando supe todo esto, busqué la palabra del Pocho, y es una situación totalmente bipolar la que voy a contar, porque él me contestó que no está separado", contó Yanina Latorre, con el celular en mano, advirtiendo que había podido hablar con el ex jugador.

Luego, la panelista explicó que El Pocho negó haberse separado y aclaró que todavía la sigue amando: "Él me dijo: 'Yo no tengo ningún problema con Natalia, jamás hablaría mal de ella, ni creo que ella de mí. En el caso de que ella hablase de mí, yo jamás contestaría. No tengo idea de lo que están hablando, no sé qué es lo que salió. No nos separamos. Es más, la amo".

En abril del año pasado, Lavezzi había confirmado su relación con Borges en medio de las versiones que lo acusaban de haberle "icardiado" la novia a uno de sus amigos. "No me extraña que el Pocho haga esto, si estuvo con la novia de Nacho Viale (en referencia a Lucía Pedraza), que se la pasaban comiendo juntos, eran súper amigos. Le mintió en la cara, se la agarró en Brasil después hace unos años y hace de poco de nuevo", había dicho Screpante, su ex.

Y sumó: "En fin, que haga lo que quiera, problema de él. Le vendrá el karma". Lo cierto es que el Pocho le había hecho frente a las especulaciones con un descargo que plasmó en las redes sociales: "Dejá que hablen. Ni los amigos, ni la vida me eligen los demás. De mis amigos sigo siendo amigo". ¿Se habrá separado de Natalia Borges o la relación va viento en popa?