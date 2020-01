¡El primer escándalo de la temporada! Sigue ATR la pelea entre Mónica Farro y Sol Pérez

La obra teatral Veinte Millones, que Carmen Barbieri encabeza en el teatro Atlas de Mar del Plata, fue escenario de un escándalo luego de una fuerte pelea entre Sol Pérez y Mónica Farro, miembros del elenco.

Según relata Teleshow, el enfrentamiento, a los gritos, terminó afectando la programación de la obra en la noche del viernes: si bien la primera función transcurrió con normalidad, la segunda fue suspendida con el público ya ubicado en las butacas.

"Sol no quiere salir a escena", explicó Carmen a los espectadores. La vedette, mientras tanto, había abandonado su camarín dejando todas sus pertentencias.

Desde su cuenta de Twitter, el Multiteatro (que gestiona el Atlas), no ocultó el problema. Así, señaló que la función se suspendió por "desinteligencias internas" de las cuales el público fue "rehén inmerecido". Además, subrayó que la dirección del teatro "deplora este tipo de situaciones anti profesionales".

La versión de Farro

En diálogo con Polino Auténtico, Farro explicó como nació el conflicto, que llevaba ya algunos días de cocción a fuego lento. "Yo llegaba y saludaba a todo el mundo pero ella no me respondía. Le fui a preguntar qué le pasaba. Soy una persona frontal: fui al camarín, estaba la vestuarista y otras personas: le pregunté si tenía algún problema. Y empezó a los gritos, pero con mi vida personal. No puedo decir los insultos porque son horribles", relató.

"Se paró adelante mío y me decía 'pegame, pegame'", agregó. "Dentro de los gritos que me decía, y los insultos, me dijo 'tu hijo se fue porque le das asco y tu familia siente vergüenza por vos'". Me paré en el sillón y le dije 'de mi familia no hablás' y le dije a Carmen que se quedara tranquila porque no le iba a pegar. La sacaron entre cuatro porque estaba desquiciada".