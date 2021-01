"¡El pueblo no lo pudo despedir!": feroz cruce de Gianinna Maradona por el velorio exprés del "Diez"

Pasó más de un mes de la muerte de Diego Armando Maradona y todavía son muchos los fanáticos del ex deportista que lamentan no haber podido darle el último adiós en el masivo velorio que se llevó adelante en la Casa Rosada. Pese a la insistencia del Gobierno, fueron las hijas mayores del "Diez" -Dalma y Gianinna- quienes se negaron a extender la ceremonia y dieron por terminada la despedida, pese a que todavía había miles de personas haciendo fila en Plaza de Mayo para poder despedirlo.

En las últimas horas, un fanático de Maradona interpeló con dureza a Gianinna por la decisión. "Sólo comentar que murió solo y lo exprimieron hasta lo último. Tan egoístas fueron, que lo enterraron donde el pueblo no puede verlo y no dejaron que el pueblo lo despidiera. Dios los perdone", disparó un usuario en Twitter.

Atenta a la crítica, la ex de Sergio "Kun" Agüero recogió el guante de inmediato y respondió: "Para vos es el Diego. Para mí es mi papá, un abuelo, un hermano, un amigo. Por seguridad y para ir las veces que yo quiera sin que nadie me mire. Él y yo. Nada más. Soy egoísta, puede ser. Se los compartí toda la vida, en vez de disfrutar de lo que disfrutaste".

La explicación de Gianinna no aplacó las aguas. "No fue mi papá, es cierto. Pero murió solo como un perro y ustedes impidieron que el pueblo lo velara y que lo visite a su tumba. Tengo 65 años. No me corras con cosas que no tienen nada que ver. Fin de la polémica, señora. Hágase cargo". "Sin conocerlo, ni que él te conozca elegía juzgar. ¡Cariños para vos y los tuyos! Si tenés", retrucó Gianinna, visiblemente molesta por el cuestionamiento.

A pesar de que la última voluntad de Maradona era que lo velaran durante días, que embalsamaran su cuerpo y lo expusieran en una suerte de museo itinerante, la decisión de los hijos del "Diez" fue enterrarlo junto a sus padres en el cementerio de Bella Vista.

Los restos de Diego están siendo custodiados y sólo tienen acceso al cementerio los autorizados por los cinco herederos. En efecto, en los últimos días fue Rocío Oliva quien cargó contra Dalma Maradona por no haber podido siquiera ir a dejarle una flor a su ex pareja.