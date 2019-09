"El rumor no salió de la nada": Valeria Archimó sospecha que su ex marido le fue infiel con Sol Pérez

Los ecos del supuesto triángulo amoroso entre Valeria Archimó, Guillermo Marín y Sol Pérez continúan sonando. Este miércoles, la vedette y bailarina pasó por Los Ángeles de la Mañana para referirse a los rumores de romance entre su ex marido y la "chica del clima".

¿Infidelidad?

Allí, Archimó aseguró que su problema no es que efectivamente exista una relación entre Marín y Sol sino la sospecha de que podría haber comenzado mientras ella aún estaba casada con él y los tres trabajaban juntos en la misma obra.

"Yo no tenía sospechas, pero cuando salió el rumor sí dudé", confesó. "Porque hablé con Mariano Caprarola (el panelista que reveló el romance) y me dijo que salió el rumor de alguien del teatro. Ahí me entró la duda de verdad de que tal vez pudo haber pasado algo, pero la verdad es que nunca me enteré. ¿Si no, por qué sale el rumor? De la nada, no. Hace mucho que estamos en los medios y nunca salió nada nuestro".

"La gente quiere inventar"

Pérez, por su parte, no se quedó callada: en Involucrados sugirió que el hecho que exista un rumor no significa que algo sea cierto. "Me salieron rumores con todo el mundo y yo no tenía nada que ver con ninguno. Sale el rumor porque la gente quiere inventar", se defendió.

"Después, Valeria dijo que el rumor salió del teatro y la verdad es que yo no tengo amigos en el teatro. O sea que mis amigos no son porque no les conté nada", continuó. "Para mí esto viene por la cuestión de que Guillermo Marín este año hace obras sin bailarines. Intuyo que mucha gente que se quedó afuera dice que sigo trabajando con Marín porque me acuesto con él".