"Ella cobra feliz sus 100 mil libras a la semana": un DT inglés cruzó a Eliana Guercio por Romero

Días atrás y poco antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas hacia Qatar 2020, Eliana Guercio estalló de bronca y se mostró molesta porque una vez más su marido, Sergio Romero, no fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni y se quedó afuera de la Selección Argentina.

En sus furiosos mensajes a través de las redes sociales, la modelo salió a cuestionar públicamente la ausencia del ex arquero en la albiceleste y aclaró que el ex Racing "nunca decidió la locura de dejar la Selección". "A Sergio lo sacaron sin haber nunca dejado de rendir, cosa rara para un arquero con 96 partidos en Selección. Con el diario del lunes quizás compartan lo que pienso.", advirtió.

Pero en medio de su descargo, también le respondió a un seguidor que afirmaba que si Romero hubiera aceptado la propuesta de Boca para defender el arco del xeneize, hubiera logrado la regularidad que necesitaba para luchar por el arco de la Selección. “No lo quisieron dejar ir y hasta le renovaron el contrato. No es que Sergio no se quiso ir, no quisieron que se vaya”, dijo, señalando que la dirigencia del Manchester United nunca le permitió irse.

Luego, publicó un video dirigido a los hinchas del club inglés: "Estoy triste porque creo que Sergio (Romero) se merecía irse a brillar a otro club. No es serio que no le hayan permitido irse. Es un profesional que se esfuerza día a día. Gracias a los hinchas de Manchester United que manifestaron su apoyo y su cariño a Romero. Deseo de todo corazón que el club vuelva a ser muy glorioso”.

Las declaraciones de Guercio hicieron tanto ruido, no sólo en el país, sino tamién en el Viejo Continente, que el director técnico de fútbol inglés Harry Redknapp se tomó unos segundos para responderle: "Cuando él gana 100.000 libras (US$ 129.000) a la semana, ella está feliz", afirmó. Romero es actualmente el tercer arquero de los Diablos Rojos, detrás de David De Gea y Dean Henderson.

Este lunes 5 de octubre finalizó el libro de pases en las ligas de fútbol de Italia, España, Inglaterra y Francia, por lo que Romero deberá esperar para poder abandonar el Manchester United. En una entrevista con Sky Sports, Redknapp, de 73 años, manifestó: "Es increíble... Estoy seguro de que ella no está (feliz). Cuando él recibe sus 100.000 libras a la semana, ella está bastante feliz, pero aparte de eso. Da miedo, ¿verdad?".

Luego agregó: "El jugador tiene que entrar y sentarse con el entrenador y decir: 'Mirá, no estoy contento. Quiero jugar, tengo que ir a algún lado y ser la segunda opción o incluso el número uno. ¿Podés dejarme ir?'. Es para que el jugador y el entrenador lo solucionen, no para que su esposa salga a las redes sociales. Es una locura".