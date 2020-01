"En el mundo Maradona siempre hay problemas": Verónica Ojeda destrozó a Diego

Verónica Ojeda cargó contra su ex pareja y padre de su hijo Diego Fernando, el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, por negarse a ver al pequeño. “Yo estoy siempre predispuesta. Mis abogados están pendientes del teléfono para que haya un encuentro de padre e hijo”, manifestó Ojeda en dialogo con Crónica TV.

Ojeda, quien se encuentra en la ciudad de Mar del Plata donde trabaja en la temporada de verano, remarcó además la falta de interés de Maradona por tener una relación con su hijo. “Sólo hablan los abogados por el asunto económico, nada más. Nada más que eso”, lamentó la ex del Diez.

La relación entre ambos tuvo varios idas y vueltas. Uno de las últimos fue cuando ella viajó junto a Diego Fernando a Sinaloa, México, para visitar al técnico cuando dirigía al club Dorados; incluso se había difundido un video de ambos en unas colchonetas. Además, su expareja tuvo un acercamiento a él después de una operación, pero finalmente se volvió al país enviando un mensaje contundente, en donde afirmaba que no quería estar más con Diego.

Ojeda desde hace algunos meses que se encuentra en pareja con el abogado y empresario de medios, Mario Baudry, quien además desde el 10 de diciembre del año pasado se convirtió en el jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Sergio Berni.

“(Mario) es lo opuesto a lo que yo venía... Yo venía del mundo de Maradona en el que siempre hay problemas y discordia. Pendiente a que te ataquen de un lado y del otro. Ya me tiene sin cuidado lo que digan y hablen. Obviamente siempre voy a defender a mi hijo que tiene seis años, no tiene 23 o 30 años. La verdad es que ya no me interesa nada”, señaló Ojeda.

La pareja se conoció en el Hotel Faena, durante una cena que organizó un amigo en común de ellos. Desde entonces comenzaron a mostrarse juntos en sus redes sociales pero no fue hasta octubre del año pasado que ambos decidieron blanquear la relación.