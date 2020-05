"En este ambiente de mierda...": el día que Fredy Villarreal casi se caga a trompadas con Sofovich

Corría el año 2003. Fredy Villarreal se sumaba al por entonces exitoso ciclo La peluquería de Don Mateo, producido por Gerardo Sofovich. El tenso ambiente de trabajo que se vivía en el estudio y el día que casi se agarran a trompadas.

En su paso por el ciclo PH, podemos hablar, el humorista recordó el altercado que protagonizó con el difunto productor. "Primero, que Dios lo tengo en la gloria. Mi respeto y mi amor de siempre", aclaró, en una suerte de preámbulo protocolar.

"Esto pasó la primera semana que trabajé con él. Tenía una manera de trabajar muy exigente, creo que todo el mundo sabe eso. Es una escena le dije: 'Gerardo, yo en este ambiente de mierda no puedo trabajar'. '¿Cómo?', me preguntó Sofovich", recordó.

El productor se indignó con el planteo y lo encaró. Le exigió que les dijera al resto de sus compañeros cómo lo había elogiado la noche anterior en una comunicación telefónica. "Sos un desagradecido. Ayer hablé con vos por teléfono. ¿Qué te dije?", arengó. Fredy se negó a responder. "¡Decí lo que te dije delante de la gente ¡No seas desagradecido!".

"Me había dicho unas cosas muy lindas de mi trabajo y de mi profesión. Y por respeto a mis compañeros, que esa semana no corrieron la misma suerte que corrí yo, le dije que no me acordaba. Lo dije en caliente. Y eso, no reconocerle que él, con lo que quizás le costaba alabar a alguien mano a mano, lo enojó. Se enojó tanto que me vino a (se frenó). Era a las manos. Yo me saqué la peluca y me planté".

Fredy tiró su peluca y se encerró en el camarín. "Me acuerdo que golpearon la puerta. Era Gustavo (hijo de Sofovich), a quien le mando un beso grande. 'No pasa nada, con mi viejo me cago a trompadas siempre y no pasa nada'", le dijo.

Media hora después, Sofovich mandó a llamar al humorista para retomar las grabaciones. "¿Estás para grabar?", le preguntó. "Sí, estoy para grabar", retrucó Fredy. "Bueno, grabamos", le respondió el productor, dando por terminada la pelea.