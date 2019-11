¿En qué quedamos, Juan? Una por una, todas las mentiras de Darthés ante cada denuncia por violencia sexual

Corría el año 2012. La novela Dulce Amor batía récord de rating. La pareja que protagonizaban Juan Darthés y Calu Rivero era una de las más celebradas por los seguidores de la novela. Pero, de un momento a otro, la actriz de por entonces 25 años dio el portazo. Sin dar mayores explicaciones, se bajó de un éxito televisivo y explicó que prefería instalarse en Estados Unidos para estudiar inglés. Mucho se dijo detrás de cámaras. El rumor se instaló, pero fue ella quien por temor a represalias -y sugerencia en tono amenazante por parte de los productores de la tira- se llamó a silencio. Recién en el año 2017 que Calu decidió hacer público lo que había vivido durante las grabaciones.

Todo sucedió después de que deslizara, sin mayores detalles, que había sufrido un acoso por parte de Darthés: "Nunca desmentí lo de Ducle Amor, voy a escribir un libro donde voy a hablar de eso. Lo del abuso sexual lo desmentí absolutamente, pero la verdad es que fui parte de un acoso: lo viví en carne propia. Estoy escribiendo para poder sacármelo de encima, lo quiero contar. A mí me modificó porque por tres años me alejé de la actuación". Esas fueron las palabras por las que Darthés la citó a la Justicia.

En sintonía con la posición que tomaría un año después con la denuncia de Thelma Fardin, el actor recogió el guante y apuntó contra la mujer que lo estaba acusando. "Nada es cierto, lo estoy llevando por el lado judicial. Hay que llevarlo a la Justicia. Lo estoy llevando por daños y perjuicios; y por lo penal también, porque en su momento lo estuvimos haciendo, se paró porque hubo un tweet (de Calu) aclaratorio en el que decía que no había ningún problema conmigo. Estaba legalizado y ella dijo que no hubo nunca acoso sexual. Quiero que se haga justicia. Estoy esperanzado. Siempre voy por la verdad, siempre en mi camino", aseguró en su momento.

Pero eso no fue todo. El actor aceptó la invitación de Mirtha Legrand para dar su versión de los hechos y se dio el lujo de pedirle a las víctimas que lo estaban denunciando de no "banalizar" la situación. "Esto no es un Boca-River. Creo que para eso está la Justicia. No es lo mismo que te acosen por WhatsApp, a que te acose un tipo en la calle y te haga cosas. Siento que no es lo mismo. Esto dicho en lo mediático es tremendo. Pero si decís 'me acosa Pedro González', Pedro González tiene que hacerse cargo de esto. Si es verdad se tiene que hacer cargo. Por eso pido: llevémoslo a la Justicia y no mediaticemos más. Nunca quise mediatizar. Este es el primer programa en el que me siento a contar esto y no lo voy a hacer más. Juro que no voy a hablar más del tema, porque lo menos que quiero es que este tema se banalice".

Lo cierto es que pese a sus declaraciones, la denuncia contra Calu quedó desestimada. En un irónico giro del destino, la audiencia de conciliación por haber "difamado" a Darthés tenía lugar el 13 de diciembre del 2018, sólo un día después de que Thelma, acompañada por el Colectivo Actrices Argentinas, hiciera pública la denuncia que en abril había presentado ante la Justicia de Nicaragua. El actor, pese a sus palabras de compromiso, no se presentó. "Me emociona muchísimo porque siento que es un día en el que por fin la mujer ganó. Me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo; me siento escuchada y protegida y les agradezco muchísimo. Lo único que espero ahora es que empiecen a hablar los hechos. ¡Basta, no aguantamos más!".

Siento que es un día en el que por fin la mujer ganó. ¡Basta, no aguantamos más!"

Las palabras de Calu al salir de Tribunales fueron contundentes. Sin embargo, la denuncia de Thelma obligó a los medios a recordar y poner bajo la lupa otras denuncias, como las de Anita Coacci. Darthés también intentó llevarla a la Justicia, insistió con que ese era el camino, pero jamás se presentó a las audiencias. "Se me tiró encima, se me paró y me tiró contra la pared. Me besó, me metió la lengua, me agarró la mano y me hizo tocarle su sexo mientras me decía: 'Mirá cómo me ponés'". En carpeta todavía hay otras dos potenciales denuncias de acuerdo a la abogada Raquel Hermida Leyenda, pero las víctimas todavía no se encuentran bien psicológicamente como para presentarse ante la Justicia.

El mismo año que Calu logró contar todo lo que vivió en Dulce Amor, otra actriz alzaba su voz. Fue Natalia Juncos quien denunció haber sido acusada sexualmente por Darthés durante su participación en Se dice amor, novela emitida en el año 2005. "Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur, y me dice ‘Ay cómo me calentás’, me doy vuelta y me dice ‘mirá cómo me ponés’ y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta”, aseguró en diálogo con el programa radial de Martín Brizio.

Mucho cambió aquel 11 de diciembre en el que Thelma hizo pública su denuncia por violación. Lo hizo acompañada por el colectivo de actrices, pero también por su abogada, Sabrina Cartabia. La actriz denunció a su compañero de Patito Feo de haberla violado cuando tenía 16 años en el marco de una de las giras de teatro internacional de la novela infantil. En esta oportunidad, Darthés tardó dos días en "salir a hablar". En efecto, al enterarse de la denuncia, la abogada que hasta ese entonces lo había representado en todas las causas, Ana Rosenfeld, renunció a su representación por "límites éticos". Le soltó finalmente la mano.

Después de dos días de silencio, mientras negociaba la incorporación de Fernando Burlando como su abogado defensor, Darthés recibió en su mansión de Nordelta al periodista Mauro Viale para, de acuerdo a sus palabras, "contar la verdad". La entrevista duró poco más de diez minutos y en la misma no sólo aseguró que era inocente, sino que apuntó contra Thelma: dijo que fue ella quien intentó abusar de él y, entre otras cosas, prometió que se presentaría ante la Justicia de Nicaragua "como siempre" había hecho.

Si yo fuera el país también le creería a Thelma"

"Si yo fuera el país también le creería (a Thelma). Con cien mujeres diciéndolo y abalando cosas que no saben si son ciertas. Yo voy a ir a Nicaragua. Yo me voy a presentar. Fui el único tipo que cuando alguien dijo algo de mí me presenté ante la Justicia. Oh casualidad que (ahora) me castigan de esta manera. Porque cuando alguien decía algo, la llevé a la Justicia. No me borré. Estoy acá. Si esto es cierto, soy el primero en matarme y condenarme", aseguró ante Viale.

Sobre el cierre de la entrevista, Darthés insistió en que se sujetaría a derecho y que colaboraría con la Justicia de Nicaragua, algo que no hizo. "Por supuesto que voy a ir a Nicaragua, nunca me borré. Voy a presentarme en donde tenga que presentarme, voy a mostrar las pruebas que tenga que mostrar. Por supuesto que tengo pruebas. Bueno, pruebas (se pisa). Hace nueve años que pasó todo esto. Volvimos en el avión, estaban los padres de Brenda (Asnicar), no estaba yo solo. Los de Laurita (Esquivel). Los productores. Estaba la gente que los cuidaba. ¿No había nadie que vio eso? Volvimos en el mismo avión y creo que Thelma se sentó al lado mío. Si pasara lago así, ¿podría ser que todo sería normal que estuviéramos todos riéndonos? ¿Somos todos tan enfermos?", se preguntó.

El exilio a Brasil y el avance de la causa en Nicaragua

En las últimas horas, la Justicia de Nicaragua dio lugar a la fiscal y solicitó oficialmente a Interpol la captura inmediata en Brasil para que enfrente la acusación por violación agravada. En el texto de la orden de detención, el juez del Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Celso Urbina, señala que una vez detenido el actor deberá ser "puesto a la orden de esta autoridad judicial para la realización de la correspondiente audiencia". La acusación formal contra Darthés había sido presentada el 16 de octubre por la codirectora de Unidad de Género de la Fiscalía nicaragüense, Sandra Dinarte. Se consideró al actor como autor directo del delito de violación, el cual se consideró agravado porque "había un vínculo de confianza y porque producto de la violación ella tiene una afectación psicológica grave".

La respuesta de Darthés ante la elevación de la fiscal fue presentar un escrito de dos páginas en el que le exigió al juez que no gire la orden de captura en su contra -y la consecuente prisión preventiva- y acusó a la Justicia de Nicaragua de no haber “tomado en cuenta sus peticiones”. En efecto, insistió en la incorporación de la copia de un juicio por abuso sexual contra el padre de Fardin, como carga probatoria en contra de la denunciante. En otras palabras: su defensa se basa en un ataque a la víctima.

“El sistema es violento de por sí. Estamos tratando de bajar esos niveles de violencia y que el sistema se adapte a los derechos humanos, pero no es una tarea sencilla; sobre todo porque no hay una política pública activa”, adviertió en diálogo con BigBang Sabrina Cartabia. En el caso de Thelma, la defensa de Darthés instaló en los medios la condena de 15 años de prisión que cumplió su padre, José Luis Fardin, por haber abusado de la media hermana de la actriz. Ahora, después de la exposición mediática, los abogados le exigen a la Justicia de Nicaragua que se incorpore como carga probatoria a la causa. “Fardin creció en un ambiente de violencia sexual. Evaluaron la psiquis, pero no el entorno en el que creció”, argumentaron en su última presentación. En otras palabras: pretenden que se investigue la influencia que tuvo en la psiquis de Thelma la violación que sufrió su hermana, en vez de probar que Darthés no la encerró a los 16 años en la habitación de un hotel mientras realizaban una gira teatral y que abusó sexualmente de ella.

Si está en Brasil es porque se está protegiendo"

En línea con lo que viene sucediendo desde que se hizo pública la denuncia, Ferlando Burlando ya anticipó que Darthés no abandonaría el país en caso de que el juez decidiera dar lugar al pedido de la fiscal. "Creo que hay una persona que tiene que abrazarse al exilio, que sufre la detractación ni más ni menos que con un tema de estas características. Obviamente, no puede estar pasando ni un sólo segundo bien. Imaginate que a veces uno utiliza una frase, que quizás a uno no le es graciosa y se angustia y la pasa mal. Juan viene siendo castigado desde hace muchísimo tiempo", advirtió Burlando. En ese sentido, el abogado aseguró que el actor abandonará Brasil sólo en el caso de que la Justicia de Nicaragua de por cerrada la causa. Es decir que, en caso de avanzar el proceso judicial, no se pondrá a derecho. "De la única manera que vuelva Juan es, precisamente, entrando por la puerta de la inocencia de un fallo absolutorio que sea muy claro en en su exculpación. De lo contrario, cuando tomamos la determinación de que él retorne a su país (Brasil) fue justamente para evitar situaciones muy disvaliosas (Sic) desde el punto de vista humano en Nicaragua", cerró.

Cómo sigue la estrategia de las abogadas de Thelma Fardin

"Se iniciará un proceso entre los dos estados -por Nicaragua y Brasil-, donde Nicaragua le pedirá la extradición. Brasil se la negará por principios constitucionales que protegen a sus nacionales, no olvidemos que Darthés nació en Brasil y por eso goza de esta protección constitucional contra las investigaciones penales que se hagan en otros países", sumó.

En el probable caso de que el poder judicial de Brasil niegue la extradición de Darthés, la causa se trasladará a Brasil y deberá continuar su curso en el país vecino. "Ahí tendremos que traducir todas las pruebas. Hay una barrera idiomática", reconoció la abogada.