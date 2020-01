¿En qué quedamos? Las contradicciones del dueño de Etiqueta Negra sobre el chanchogate

El dueño de la marca de ropa Etiqueta Negra, Federico Álvarez Castillo, tuvo que salir a hablar luego del "Chanchogate". En las imágenes que se volvieron virales se puede ver cómo desde un helicóptero se tira un chancho, no se sabe si estaba vivo o muerto, hacia una pileta. El empresario, mediante la cuenta de Instagram de la marca de ropa, emitió un comunicado que plantea varias contradicciones con lo que se ve en las imágenes.

Lee más | Indignante: tiraron un cerdo desde un helicóptero a la pileta del empresario Álvarez Castillo

“En virtud al video que está circulando en las redes sociales, quiero repudiar este hecho de vandalismo del cual fuimos víctimas mi familia y yo; y aclarar que al momento del hecho nos encontrábamos dentro del hogar cuando sentimos un fuerte ruido en el jardín”, comienza el comunicado de Álvarez Castillo.

“Al salir percibimos el acto aberrante que nos llevó a un gran desconcierto por una broma de muy mal gusto. Por tal motivo repudiamos este tipo de acciones y estamos trabajando para que se esclarezca esta situación de inmediato”, concluyó.

Quien también salió a hablar fue la esposa de Álvarez Castillo, la ex modelo Lara Bernasconi, que en declaraciones a TN manifestó que el animal no estaba vivo al momento de haber sido lanzado. "Alguien nos tiró un cordero desde un helicóptero. Nosotros no tenemos nada que ver con esta situación", dijo.

Luego del comunicado, el empresario realizó declaraciones a la prensa en donde se atribuyó la filmación del video. “El video lo filmé yo porque se paró un helicóptero en el techo de mi casa y nunca imaginé lo que terminó pasando”, afirmó.

La declaración del empresario se contradice con lo que muestran las imágenes en donde quienes están en el deck de la pileta a donde se lanzó el chancho, se ríen mientras esperan que desde la aeronave se tire al animal.