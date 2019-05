¿En qué quedamos Nicole? Criticó el aborto, se contradijo y quedó expuesta al aire

Nicole Neumann es, sin lugar a dudas, una ferviente y expresa opositora a la despenalización del aborto en la Argentina. Una vez más, en el marco de la octavo presentación del proyecto de ley en el Congreso, la modelo insistió con sus críticas, aunque no pudo sostener con argumentaciones su planteo y quedó en evidencia en vivo.

Leé también | No se puede admitir el capricho de la maternidad ajena

Todo sucedió cuando en el ciclo en el que trabaja como panelista, Nosotros a la mañana, Nicole le respondió a Yanina Latorre, quien horas antes la había aniquilado en el ciclo Los ángeles a la mañana: "Me afecta lo que dicen Nicole y Amalia Granata 'porque te equivocaste, te acostaste o estabas en pedo...'. Ponen (el debate) en un lugar de puritanas, chicas jóvenes, que no han sido tan puritanas en sus vidas".

Como era de esperarse, Nicole hizo su descargo: "Voy a empezar diciendo algo: no soy ninguna puritana, disfruto del sexo libremente y me encanta. Entonces, sobre mi cuerpo decido yo, tengo todo el sexo que quiero y por todos los lados que quiero, pero lo tengo concientemente, como una adulta y sabiendo que todo conlleva consecuencias. Lo tengo en pedo, no en pedo, me cuido igual. Y si tuve la mala suerte de que pasó algo, está la patilla del día después. Siempre hay cosas antes (que el aborto)".

Y si tuve la mala suerte de que pasó algo, está la pastilla del día después"

Leé también | La marea verde tomó otra vez el Congreso por la nueva presentación de la ley de aborto legal

El problema que se le presentó a Nicole fue la interpelación. Y, en esta oportunidad, la recibió por parte de una de sus compañeras, Andrea Campbell, quien le remarcó su contradicción: "Esa pastilla no es abortiva, pero elimina lo que sería una vida, con el criterio que estás sosteniendo".

La modelo intentó resistir, pero cayó en una trampa: "No, no es una vida. A las 12 semanas es una vida". Ni lenta, ni perezosa, Campbell le remarcó: "Entonces, hasta las 12 semanas, ¿vos apoyarías un aborto?". ¿Qué respondió Neumann? "Mmm... no lo sé".