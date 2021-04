"Encontré a mamá y tengo sus restos": la confesión de Luis Miguel a una amiga de Marcela Basteri

La segunda temporada de la biopic de Luis Miguel sigue generando polémica y expectativa por la decisión del cantante de revelar finalmente qué fue lo que sucedió con su madre, Marcela Basteri, quien desapareció el 19 de agosto de 1986. Durante décadas, la "versión oficial" de Luismi fue que su madre los había abandonado -la mentira con la que su padre Luisito Rey lo engañó por seis años-. El cantante no cambió la versión de los hechos ni siquiera después de que su propio padre le confesó en 1992 que estaba muerta y procuró mantener su búsqueda en secreto. Casi treinta años después, a través del biógrafo que trabajó como guionista de la serie de Netflix, finalmente le contará al mundo qué fue lo que sucedió.

El paradero de Basteri dio lugar a un sinfín de teorías. Incluso se llegó a especular con la posibilidad de que estuviera "refugiada" en la Argentina. Sin embargo, los amigos más íntimos del mexicano conocen desde hace tiempo la verdad. Ese fue el caso de Sacnité Maldonado, una ex reina de belleza mexicana que conoció a Marcela cuando Luis Miguel tenía sólo diez años y todavía no se había convertido en un éxito comercial. El periodista mexicano Miguel A. Maldonado la entrevistó hace más de quince años y escuchó de primera mano el momento en el que el cantante la contactó para revelarle qué había sucedido con Marcela.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Sacnité es amiga de Luis Miguel y fue muy amiga de su madre, Marcela. Ella fue Señorita DF en 1980 e iba a competir a nivel nacional y se perfilaba como la gran ganadora. Sin embargo, le quitaron la corona porque supuestamente descubrieron que había posado desnuda para una revista de la época. Fue por ese entonces que conoció a Luis Miguel, quien tendría unos diez años", explicó en diálogo con BigBang Maldonado.

-¿Cómo conoció Sacnité a Luis Miguel?

En esos años, ella me comentó en una entrevista que fue muy amiga de Luis Miguel, a quien conoció en una fiesta en un barrio que se llama El Pedregal, que es un fraccionamiento de los más exclusivos de la Ciudad de México. Tenía unos diez u once años. Lo conoció en una fiesta para adultos...

-¿De las que organizaba el "Negro" Durazno?

-Eso no me consta, pero sí que era una fiesta de gente adulta y adinerada. Ella se sorprendió al ver por la piscina a un niño tan pequeño a esas horas de la noche y sin compañía. Se le acercó a Luismi, quien se puso muy contento y comenzaron a platicar. Le preguntó con quién venía y él le respondió: 'Vengo con mi padre'. Se refería, claro, a Luisito Rey. Resulta que nunca lo encontró al padre, que aparentemente se perdió en la fiesta y dejó al niño solo. Así que Sacnité se quedó con él hasta la madrugada y casi al amanecer bajaron hacia la zona cercana de San Ángel, lo invita a desayunar y luego lo lleva a su casa.

Faltaba todavía un año para que Luis Miguel diera su primer gran paso artístico y debutara junto a su padre en el Canal 44 de la televisión de Ciudad Juárez. Un año más tarde, el 29 de mayo de 1981, se presentó tal como refleja la serie en el casamiento de la hija del entonces presidente mexicano José López Portillo.

-¿Con qué cuadro se encontró Sacnité al dejar a Luis Miguel en su casa?

Ellos vivían en San Jerónimo, en una casita con varias familias. Quien le abrió la puerta fue Marcela, que se encontraba preocupadísima por su hijo. Se sorprendió, le agradeció y a partir de ahí empezaron a ser muy amigas. Se convirtió en una suerte de amiga mayor o tía de Luis Miguel. Pero, tal como ahora relata la serie, Sacnité se sorprendió al ver los malos tratos y el ambiente familiar. Luisito Rey, como líder de la familia, los dominaba a todos. Ellos tenían muchas carencias económicas y la serie mostró cómo era en verdad el padre de Luis Miguel. Ella vio crecer a Luis Miguel y sus primeros éxitos. Para el año 1984, cuando él ya había grabado sus primeros dos discos, la familia empieza a tener dinero. Y ahí es cuando Luisito Rey interviene.

-¿Qué hizo Luisito Rey?

A él le molestaba que Sacnité estuviera tan presente no sólo en la vida de Luis Miguel, sino también en la de Marcela. Entonces, la llamó y la amenazó. Le dijo que tenía que alejarse de su familia porque, de lo contrario, la iba a denunciar ante las autoridades por abuso sexual o violación a Luis Miguel. Ahí es cuando ella se aleja totalmente de la familia. Como hoy sabemos, Marcela falleció en 1986, dos años después.

Según le reveló Sacnité a Maldonado, el vínculo con Luis Miguel lo retomó recién en el año 1992, después de la muerte de Luisito Rey. "Luis Miguel la localizó y la contactó. Ella recuerda que en ese momento Luismi acababa de pasar una recaída, no sé de qué tipo: si cansancio, adicciones; no lo sé. Pero no estaba bien. Mientras hablan, él le reclamó la distancia y que la haya dejado sola a su madre".

La reconstrucción de la revelación de Luis Miguel sobre la muerte de su madre, según Sacnité

Luis Miguel: "¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué dejaste sola a mi mamá?".

"¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué dejaste sola a mi mamá?". Sacnité: "No los abandoné, Luisito Rey me amenazó y por eso me tuve que alejar. Pero ya que me hablas de tu madre, ¿cómo están ellos?".

"No los abandoné, me amenazó y por eso me tuve que alejar. Pero ya que me hablas de tu madre, ¿cómo están ellos?". Luis Miguel: "Mi padre falleció".

"Mi padre falleció". Sacnité: "¿Y tu mamá?".

"¿Y tu mamá?". Luis Miguel: "Pude hablar con mi padre antes de que muera. Me pidió disculpas. Dijo que hubo un accidente en la casa de Madrid, que había un arma y que murió".

Tal como la serie relata, Luisito Rey se encontraba junto a su hermano, Mario Vicente "Tito" Gallego. "Luis Miguel le cuenta que hubo un accidente, un arma y que Marcela murió. Cuando Sacnité le preguntó por el cuerpo, Luismi le cuenta que su padre le confesó que, con la ayuda de un familiar, llevaron el cadáver a otro solar. Nunca estuvo enterrada en la casa que ahora se conoce como la de Las Matas. Se deshicieron del cuerpo en otro terreno y lo incineraron, pero no llegaron a cremarlo", revela el periodista.

Hasta ese momento, Luis Miguel sólo contaba con la escasa información que su padre le dio antes de morir y, tal como cuenta en su biografía, acudió al Mossad para dar con el paradero de los restos de su madre a quien, desde 1992, ya no buscaba con vida. "A finales de los noventas o principios del 2000, Luis Miguel la vuelve a contactar a Sacnité y la invita a uno de los shows que brindó en México. Incluso las imágenes muestran que le cantó un coro y se lo dedicó".

-¿Cómo recuerda Sacnité ese reencuentro?

Ellos se pusieron a platicar después del show y fue la última vez que se vieron. Fue en esa oportunidad que él le contó que había encontrado los restos de su mamá y que los tenía con él. La entrevista me la dio en el año 2003 ó 2004. Por ese entonces, mi editora era Matilde Obregón (reconocida periodista de espectáculos mexicana). Cuando le entregué las hojas, me pidió la copia del audio. Cuando lo escucha, me dice: 'Este es un cuento siniestro, no lo podemos publicar. Los biógrafos de Luis Miguel no hablan de esto, dicen que Marcela los abandonó y que está desaparecida'.

-Por ese entonces, esa seguía siendo la "versión oficial" que daba Luis Miguel

Claro. Matilde consideró que tal vez Sacnité estaba buscando publicidad. Entonces lo quité de la entrevista, pero me quedé con el audio original. Resulta que antes de que empiece la biopic, me mandaron un mes antes los libros de Javier León Herrera, en donde se basa la serie. Cuando los leo y me encuentro con que ya se habla de que Marcela falleció en un accidente en la casa de España es cuando recuerdo todo lo que me había contado Sacnité. Hubo un cambio, porque en los primeros libros que sacó él no hablaba de la muerte. Pero ahora ampliaba la historia con datos más profundos y todo lo que escribió es muy parecido a lo que me contó Sacnité.

-¿Se pudo establecer si el disparo fue intencional o accidental y quién lo disparó?

No de forma pública. El biógrafo de Luis Miguel sigue hablando de 'muerte no natural', pero no revela más. Creo que Luis Miguel nunca va a aclarar ese detalle. Seguramente en la serie se muestre que finalmente pudo encontrar los restos de su madre, pero nada más. Tampoco creo que revele en dónde los tiene. Debe ser lo único de su vida privada que va a conservar. Creo que decidió hacer la serie para poder contar qué fue lo que pasó con su madre y que la dejen descansar en paz. Además, si todos estaban haciendo negocios con su vida, ¿por qué él no? Además, tenemos el beneficio de la duda: pudo haber sido un asesinato imprudencial, que se le haya 'escapado' el tiro. De cualquier manera, es todo muy doloroso.

-Por la línea cronológica de Sacnité podemos determinar que la encuentra entre 1999 y el 2004

Eso se desprende de la investigación, fue en esos años, aunque no sabemos bien cuándo. Tampoco sabemos qué hizo con los restos. Si la localizó en España pudo haberla arrojado al mar. También pudo haberla arrojado en el mar de Acapulco, pero dudo mucho de que haya viajado con los restos a México. La encontró por las suyas y planteó esto de: 'Aquí no pasó nada'. Tal vez la dejó descansar en el mar.

-En la Argentina la serie pegó muy fuerte, ¿cómo fue el impacto en México?

Muy intenso. Luis Miguel aquí es una estrella, así que también se vive con mucho acelere cada capítulo y cada partecita de la historia que guardó durante tantísimos años.

-¿Qué se sabe de su hermano menor, Sergio?

Vivió muchos años aquí en Guadalajara, pero ahora si no me equivoco está en España. Se rumorea que quiere reaparecer y cantar. Pero no se sabe mucho de él. Con Luis Miguel no hay relación, pero sí con su otro hermano, Alejandro Basteri; que se quitó el apellido Gallego.

-¿Sabés qué apellido usa Sergio?

Basteri también, pero él no se lo cambió; creo que se lo quitaron sus hermanos luego de conocer toda esta historia.