"Entrás a tirar caca. ¡Soltá el tema, Mabel!": la bronca de Dalma Maradona por las fotos de Roma

Dalma Maradona entró en cólera, después de que algunos de sus seguidores insistieran en su eterno reclamo para que muestre el rostro de su hija, Roma. La actriz había compartido un posteo al cumplirse un año y medio del nacimiento de su beba y luego hizo catarsis en Instagram por los cuestionamientos de sus fans.

"¿Tan importante soy en tu vida que entrás a una foto de mi hija a tirar tu caca porque no le muestro la cara? ¡Soltá el tema, Mabel! Yo no te digo qué es lo que tenés que hacer con tus hijos, ¿qué te hace pensar que tenés derecho de decirme algo a mí?", disparó la actriz en su primera story.

Lejos de dejar el tema ahí, Dalma publicó otra historia en la que redobló la apuesta: "Harta me tienen. ¡No me sigas si te molesta que no muestre la cara de mi hija! ¡Podrida me tienen! ¡Como si fuera obligatorio seguirme! Rajá a otro lado donde a alguien le interese tu caca".

La catarsis de la hija de Diego Maradona se desató después de que compartiera una foto, en la que se la puede ver a su hija de espaldas. La idea del posteo era dedicarle unas palabras a su beba, pero sus seguidores le arruinaron el momento.

"Hoy cumple un año y medio lo más importante que tengo. Amo que seas tan charlatana, que repitas todo, que te mostremos un cosa y después ya la sepas hacer al toque. Que te gusten los libritos, los animales, que suene alguna música y te pongas a bailar como loca; que te gusten las pilchas como a tu madrina (por Gianinna Maradona), que te duermas acariciándome; que de la nada me vengas a abrazar y a darme 'bezoz' -como vos decís- y así podría estar toda la vida repitiendo mil veces lo perfecta, hermosa, cariñosa y graciosa que sos. Sos mucho más de lo que pude haber soñado y la mejor aventura de mi vida es ser tu mamá. ¡Te amo para siempre, Roma!".