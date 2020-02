"Entre William y Kate ya no hay amor": la fractura real que la Reina intentó controlar y fracasó

"Kate jamás le perdonó la infidelidad con una de sus mejores amigas". Aunque se muestran activos y sonrientes, el príncipe William y Kate Middleton le habrían puesto final a su relación, de puertas para adentro del Palacio. Según consignan los medios británicos, entre ellos "ya no hay amor", aunque sí un "fuerte compañerismo" y el pacto de seguir adelante con el matrimonio por sus "obligaciones reales". Cómo intercedió la Reina y la fuerte posición que tuvo el príncipe Harry cuando se enteró de lo que sucedía.

Pasó casi un año desde que los medios ingleses llevaron a sus titulares una bomba que impactó de lleno en la Familia Real: aseguraban tener pruebas de que el príncipe William le había sido infiel a su mujer, nada más y nada menos que con una de sus mejores amigas, la duquesa Rose Hanbury. En su última aparición televisiva, con motivo de un especial navideño para la BBC, muchos notaron el desagrado de Kate cuando William intentó acariciarla delante de las cámaras.

El video en el que Kate le marca la cancha a William en vivo

"Kate jamás le perdonó la infidelidad. Todo lo que se vio en estos meses fue un montaje de la Familia Real, pero no superaron la crisis que generó el affaire", advierten desde el Palacio. "La Reina les pidió que se mostraran como un frente unido para poder sortear la crisis de imagen que generó el escándalo con Rose, pero lo cierto es que Kate se sintió traicionada y humillada de modo público. El acuerdo es mostrarse juntos, pero hay cosas que no está dispuesta a aceptar", suman.

Parte del acuerdo con la Reina incluía sacar a la sindicada como "tercera en discordia" del círculo real. En efecto, Rose se convirtió en marquesa de Cholmondeley en 2009 cuando, luego de un breve compromiso, se casó con el aristócrata David Cholmondeley. La ex modelo, que además supo ser una de las mejores amigas de Kate, ingresó así a la Corte inglesa; motivo por el cual pertenece al reducido grupo de "elite" que recibe invitaciones a casi todos los actos organizados por la Corona.

Pese al expreso pedido de Kate, en junio la Reina debió romper el trato con motivo del viaje de Donald Trump al Reino Unido. La presencia del mandatario americano obligó a la monarca a realizar un banquete de Estado en su honor. Y, tal como dicta el protocolo, se vio obligada a invitar a toda la Corte. No hubo excepciones. Sin embargo, la Reina tuvo el decoro de organizar la cena de modo tal que nadie se sintiera incómodo. Con casi doscientos invitados, el “operativo separación” fue un éxito y Kate ni siquiera se cruzó con la presunta amante de su marido.

El acuerdo, de acuerdo a los medios británicos, es que Kate no perderá su condición de futura reina, algo para lo que se viene preparando de la mano de la propia Elizabeth II. De un tiempo a esta parte, Kate no sólo incrementó su participación en actos públicos, sino que además está siendo entrenada por la propia Reina. "No eran muy unidas, pero ahora comparten mucho tiempo juntas y lo disfrutan. Kate recibió muchas condecoraciones porque la Reina está orgullosa por los avances que dio y por el compromiso que asumió al momento de casarse con William".

La pelea real entre William y Harry: "¿No pensás en tus hijos?

Todo comenzó a fines del año 2017. Harry y Meghan acababan de anunciar su compromiso y ultimaban los detalles de su boda. Kate estaba embarazada de su tercer hijo, el príncipe Louis. Y, pese a los resquemores que se originaron por la velocidad con la que Harry le propuso casamiento a su ahora mujer, hubo algo que hizo que el estrecho vínculo de los hermanos se rompiera: el affaire de William con la mejor amiga de su mujer.

Cuando su hermano le confesó que había sido infiel, fue Harry quien puso el grito en el cielo y salió a defender a la madre de sus sobrinos. La íntima charla que dinamitó la relación se dio pocas semanas después del casamiento de Harry con Meghan. "¡Tenés tres hijos chicos! ¿No pensás en ellos?", le espetó indignado, al tiempo que lo comparó con su padre, el príncipe Carlos, cuya infidelidad tornaron en un calvario la vida de Lady Di.

"Estas cosas son las que nos arruinaron la infancia", siguió Harry, según relevan los medios británicos. Desde entonces, los hermanos mantuvieron un vínculo protocolar, que culminó con la ruptura total cuando el hijo menor de Lady Di efectivizó su renuncia a la Familia Real.