"Era como tener a Harvey Weinstein sobre mi pecho": así vivió Hugh Grant el Covid

El reconocido actor inglés Hugh Grant contó que junto a su esposa, Ana Elisabet Eberstein, estuvieron contagiados de coronavirus a comienzos de año y reveló las sensaciones que tuvo al atravesar la enfermedad. A los 60 años, señaló que tuvo todos los síntomas compatibles con la enfermedad, aunque no llegó a hisoparse ya que por la época del año en la que se enfermó todavía no existía una estrategia sanitaria desplegada a nivel mundial.

Grant relató que estuvo enfermo durante una entrevista con The Late Show, el programa que conduce Stephen Colbert, a días de haber regresado a la TV con la serie The Undoing.

Según precisó, tanto él como su esposa estuvieron contagiados en febrero y hasta se animó a hacer algunos chistes. “Tenemos los anticuerpos, estoy bastante orgulloso de ellos”, ironizó.

Según contó la estrella del cine británico, se encontraba en Londres, donde vive, y comenzó a sentir un “sudor terrible que era como un poncho de sudor”. “Era vergonzoso, la verdad”, dijo. “Luego mis ojos me pesaban como si fueran tres veces más grandes y sentía como si un hombre enorme estuviera sentado sobre mi pecho”. “Ese hombre enorme era como Harvey Weinstein o alguien”, disparó luego en relación al productor de cine condenado a 23 años de prisión por violaciones y otros delitos sexuales.

Además, Grant contó que perdió el olfato y que se dio cuenta mientras caminaba por calle y reparó en que no podía “oler nada”.

“Empecé a entrar en pánico, porque para entonces la gente empezaba a hablar sobre esto como síntoma. Me puse a olfatear flores, nada. Me fui desesperando más y más. Empecé a olfatear contenedores de basura y después quise oler las axilas de extraños porque no puedes oler nada. Al final me fui a casa y me eché el perfume Chanel N° 5 de mi mujer directamente en la cara”, bromeó.

Además, contó que gracias a la cuarentena descubrió “habilidades” para desarrollar en el interior de su hogar, como “cortar el cabello” de su hija “por puro aburrimiento”.

“Descubrí que era extremadamente talentoso”. “Luego comencé a cortar el cabello de mis hijos aunque no quisieran, simplemente los até a una silla y les corté el cabello”, dijo en tono de broma. “Yo diría que como padre soy encantador, pero no sé qué dirían los niños”, agregó.