“Era de madera”: Cris Morena mandó al frente a un ex Casi Ángeles y te mostramos el casting vintage

Pocos pueden cuestionar la habilidad de Cris Morena para detectar talentos, en especial en lo que a actuación juvenil refiere. Sin embargo, la productora reconoció que no le tenía fe a uno de los protagonistas de Casi Ángeles, tira que lanzó al estrellato a Lali Espósito, Eugenia "la China" Suárez y Peter Lanzani, entre otros.

En su paso por el ciclo PH Podemos Hablar, la conductora se refirió a los artistas que participaron de sus proyectos. "Un montón de actores salieron de tus programas. ¿Cuál es el que más te sorprendió? Porque vos los conocías desde que empezaron", indagó el conductor, Andy Kusnetzoff.

Lo que llamó la atención de los televidentes fue que Cris no dudó a la hora de reconocer a quién no le tenía tanta fe. "El que más me sorprende y me sigue sorprendiendo es Peter Lanzani. pero porque era una madera total, era de madera", reconoció la productora.

El primer casting de Peter Lanzani cuando tenía 16 años

Peter debutó con ella en el año 2006 cuando se sumó al elenco de Chiquititas sin fin, pero no fue hasta su paso por Casi Ángeles que se hizo conocido para el público en general. Desde entonces, volvió a trabajar con Morena en Aliados y luego se despegó del "perfil juvenil" al apostar a la película El Ángel, adaptación cinematográfica de la vida del asesino serial Robledo Puch.

Después de decir que era de madera, la productora se tomó su tiempo para explicar y valorar la dedicación que Lanzani le puso para estar a la altura del elenco. "Peter dejó su colegio, uno muy paqueto de Belgrano; dejó su rugby que amaba, dejó la posibilidad de ser universitario y le puso una garra, un corazón a todo". Por último, miró a la cámara y le dedicó un mensaje al actor: "Te amo, Peter. Estoy tan orgullosa de haberte apoyado. Sé ue vas a ser lo que sos y mucho más".