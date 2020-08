¿Era necesario? Cubero y Viciconte festejaron su aniversario con un canje de pescados que se volvió viral

Fabián “Poroto” Cubero y Mica Viciconte cumplieron tres años de novios y decidieron festejar su aniversario a lo grande, dentro de la medida de lo posible como consecuencia de las restricciones por la cuarentena que se estableció debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Sin embargo no fueron noticia por la conmemoración, tampoco por haber escrito o dicho alguna declaración que le tire más nafta (porque leña es poco con el nivel de intensidad de esa pelea) a los cruces con la ex esposa del ex futbolista, la modelo y panelista Nicole Neumann. Poroto y Mica Viciconte reventaron las redes porque en el mensaje que compartieron a través de las redes sociales decidieron "colar" un canje con un restaurante de pescados que les envió la comida con la que celebraron el amor.

Que los famosos e instagramers se manejen con canjes no es noticia. Incluso ya hay varios proyectos para regular esa actividad comercial debido a que durante la cuarentena los volúmenes de dinero que se manejaron fueron muy altos. Lo que generó risas y burlas en las redes sociales fue la forma en la que presentaron el canje.

¿Por qué? Porque ambos pusieron una extensa y detallada descripción del restaurante de mariscos que les envió su cena de aniversario. “Gracias @chipperseafood por estar siempre presente en nuestro tercer año juntos con @fabiancuberooficial 💞”, empezó su posteo Mica, que es la más activa de la pareja en las redes sociales. Hasta ahí todo normal, pero en el párrafo siguiente la cuestión se puso más marginal.

“Es el único restaurante de comida fusión caribeña, ubicado en Palermo Hollywood, Humboldt 1895, especialistas en pescados y mariscos, próximamente con una carta totalmente renovada y de alta categoría al abrir sus puertas nuevamente, traemos un adelanto para ustedes, síguelos @chipperseafood en Instagram o Seafood Chipper en Facebook”, agregó.

El sólo hecho de poner la dirección, la mención a la carta, y la forma neutra del lenguaje hicieron que rápidamente se volviera viral. Pero la cosa no terminó ahí. El canje, para tener mayor masividad, tenía que ser compartido por ambos pero Poroto fue un poco más “escueto” y sólo sacó el emoji del corazón. “Hoy Cumplimos 3 años con mi amor @micaviciconte y lo celebramos con nuestros amigos de @chipperseafood, único restaurante de comida fusión caribeña, ubicado en Palermo Hollywood, Humboldt 1895, especialistas en pescados y mariscos, próximamente con una carta totalmente renovada y de alta categoría al abrir sus puertas nuevamente, traemos un adelanto para ustedes, síguelos @chipperseafood en Instagram o Seafood Chipper en Facebook”, posteó.

Pero ojo, una a favor de ellos es que por lo menos no repitieron las mismas fotos.

La pareja estuvo en el ojo de la tormenta en las últimas semanas luego de que Nicole dio positivo de coronavirus por lo que las hijas del ex futbolista estuvieron aisladas con la madre. Ahí fue cuando trascendió que Cubero le dijo a Nicole que “no le iba a pasar nada” no visitar a sus hijas durante diez días lo que motivo que hasta una de las enemigas históricas de la modelo, su ex compañera de pasarelas Carolina “Pampita” Ardohain, saliera en su defensa. Luego la polémica escaló porque Nicole, y también las hijas, están convencidas de que fue Mica la que filtró la noticia.