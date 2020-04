¿Era necesario gastar un test? Del Moro se hizo la prueba de coronavirus en vivo y le llovieron críticas

Santiago del Moro debutó días atrás con su nuevo programa en Telefé y generó una fuerte polémica cuando al aire probó uno de los test rápidos para detectar casos de coronavirus (Covid-19) que fueron donados por el gobierno chino y que llegaron en las últimas horas al país.

Junto con el médico Guillermo Capuya, que es panelista del ciclo (que se bautizó como “Juntos podemos lograrlo”) mostraron cómo funcionan los test rápidos que se basan en una reacción a la carga viral con un mecanismo similar al que se realiza con un test de embarazo.

"Son complementarios. Una aerolínea de Emiratos Árabes, por ejemplo, los usa antes de subir al avión para saber si tenés inmunidad, o sea que has generado anticuerpos, o estás cursando la enfermedad de manera aguda, por lo tanto ahí te bajan del avión”, explicó el profesional.

El programa continuó mientras esperaban el resultado, que dio negativo. "No tengo ningún tipo de síntoma, me siento bien. Aunque por momentos me vuelvo paranoico y digo: ¿No lo tendré? El test es extremadamente simple, era lo que queríamos mostrar. No duele y tarda diez minutos nada más”.

Santiago del Moro se hizo un test de Covid-19 en vivo

No tenía síntomas. Sólo quería mostrarnos como se malgasta un test en plena pandemia. El médico dijo que era un test que tenía de prueba. Y si los usa el personal de salud? pic.twitter.com/D3eOSXMAo4 — Graciela Moreno (@Gracielmoreno) April 21, 2020

Santiago del Moro improvisando en vivo en la tv abierta, haciéndose un test de coronavirus (cuando las autoridades ya avisaron que no podrán hacerle a todos cuando esté el pico) es todo lo que está mal. Se burla de la enfermedad, de los pacientes y de la población. — Nicolas Marcolini (@NicoMarcolini) April 21, 2020

Inmediatamente empezaron a llover las críticas porque consideraban que no era necesario usar un test en la televisión. “Los trajimos para los pacientes asintomáticos”, expresaron en el Ministerio de Salud. Es decir que Del Moro lo haya usado en vivo es justamente para lo que está previsto, debido a que no mostró síntomas en ningún momento, según él mismo contó.