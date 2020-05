"Era un carnicero": la lapidaria palabra del recepcionista de la clínica del doctor Mühlberger

El mediático doctor Rubén Mühlberger permanece detenido, aunque con el beneficio de prisión domiciliaria, desde el jueves, acusado -entre otros delitos- de haber vendido una falsa cura contra el coronavirus. En las últimas horas, el recepcionista de la clínica reveló las condiciones de trabajo en el clausurado lugar y apuntó contra el médico, a quien calificó de "carnicero".

Juan Rocca Bruna trabajaba hasta el día de la clausura en la clínica. En un vivo de Instagram, explicó que la clínica "tenía autorización para tratar a algunos pacientes" en el marco del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno, aunque advirtió que la matrícula de Mühlberger estaba vencida.

"Era una clínica médica que tenía autorización para tratar algunos pacientes, pero cuando tenía que trabajar y en la agenda que yo mismo armo, ahí es en donde decís: '¿Qué onda esto? ¿Dónde están las personas que regulan este tipo de actividades que se hacen con respecto a la salud?", denunció, al tiempo que aclaró que los pacientes no eran de riesgo, ni se encontraban cumpliendo un tratamiento, sino que en su mayoría se trataba de aplicaciones de botox.

Las irregularidades de la clínica quedaron en evidencia para sus empleados al momento de gestionar el permiso de circulación. "Hace tres semanas que me tomo el colectivo para ir a trabajar y viajé sin problemas con el permiso que firmó él en su clínica, aunque tiene la matrícula vencida; así que no servía de nada. Tuve que hacer una declaración jurada para circular, pero después me doy cuenta de que la clínica estaba inscripta como un consultorio odontológico".

"Yo creía que todo esto era medio trucho y que habían un montón de manejos que no me cerraban. Lo más triste es que la gente le cree, por la manera que tiene de engolosinarte y de decirte cosas", advirtió, al tiempo que se refirió al apoyo que recibió de muchos famosos quienes lo promocionaban a cambio de tratamientos gratuitos: "Los famosos cierran todos el ort... porque se hacen todo gratis ahí. Moria (Casán) que es un ser nefasto, siempre lo va a defender; ¿saben por qué? Porque nosotros les jugamos el juego de que ellos son Dios".

El doctor llegaba a su clínica y maltrataba a todo el mundo. Se cree una persona superior, hacía comentarios muy horribles"

El recepcionista también advirtió que los empleados sufrieron muchas agresiones y maltratos por parte del ahora investigado médico. "El doctor llegaba a su clínica y maltrataba a todo el mundo. Se cree una persona superior, hacía comentarios muy horribles: homofóbicos, transfóbicos, xenofóbicos y gordofóbicos. No saben, es un carnicero con ese tipo de violencia".