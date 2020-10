¿Era un fake? La historia detrás de la aparición espectral que sufrió Diego Poggi

¿Experiencia sobre natural o búsqueda de generación de contenido? La duda quedó en el aire luego de que el periodista Diego Poggi mostró cómo vivió una experiencia paranormal en su departamento. ¿Qué pasó? Luego del inicio de la tormenta eléctrica de anoche, utilizó sus redes sociales para hablar sobre el rayo que “se escuchó en todos los puntos de la Ciudad” y de repente vio un fantasma detrás de él.

Al grito de “ahhh la puta madre, ¿qué es eso?”, el periodista mostró en el video como detrás de él había una presencia fantasmagórica. Lugo, el propio Poggi mostró audios de otras experiencias paranormales en su casa en donde tanto su madre como su hermano sostenían que no había luz y que el corte había sido solamente allí y no en la zona.

Luego contó que su familia le pidió que no vaya a la casa por temor a que ese fenómeno paranormal se extendiera a ellos. Por lo que, a altas horas de la madrugada, el periodista optó por ir a quedarse a dormir a la casa de una amiga, de nombre Natalia. Con la voz cansada relató que no iba a poder dormir mucho, y que por favor no lo llamen de ningún canal o medio porque no tenía pensado hablar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hasta ahí nada que los “Ghost Busters” no pudieran resolver, si el periodista decidía llamarlos como dice la canción de la icónica película del cine (“Who are you gonna call?”). Pero, al parecer, hemos sido todos engañados ya que no se trató de una experiencia paranormal, sino más bien un filtro de Instagram.

El filtro en cuestión es “Night Vision” y es desarrollado por el instagrammer Omega.C. Ahí se puede ver cómo la pantalla se vuelve verde, por ser una visión nocturna, en donde además aparece un espíritu, también de color verde, que aparecer desde atrás. Todo esto en una secuencia que dura algunos segundos.