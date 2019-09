¡Eramos tan pobres! La fiesta de ATAV se hizo por canje: las fotos de la China con la amiga de Pampita

¿Traición y críticas por una sola foto? ¿O varias? Un nuevo escándalo explotó en la vida de Eugenia "La China" Suárez y tiene como protagonista también a una muy buena amiga de Carolina "Pampita" Ardohain: Puli Demaría, quien además de ser DJ es panelista en el ciclo Pampita Online.

Todo comenzó cuando la ex Casi Ángeles publicó en sus redes sociales una postal en donde se la podía ver junto a Demaría, quien musicalizó la fiesta de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV). A raíz de esto, la DJ comenzó a recibir todo tipo de furiosas críticas a través de las redes por sacarse una foto con la –para muchos- "archienemiga" de la jurado del Bailando.

Y a partir de ahí se originaron dos versiones, totalmente contradictorias. "A todos los que tan amablemente me están agrediendo en las redes les pido por favor que dejen de hacerlo. Ayer yo fui a poner música en la fiesta de ATAV, ¡fui a trabajar! La China es la mujer de Benjamín, a quien quiero mucho y con quien tengo una relación muy cordial", aclaró Demaría.

Y agregó: "Ella subió a la cabina y me pidió una foto. Obviamente nunca pude imaginar que la China iba a poner esa foto (en las redes). ¡No soy su amiga! Y si fue para molestar a mi amiga (por Pampita) habla mal de ella. Ya le mandé un mensaje pidiendo que por favor saque la foto de su Instagram".

Pero la actriz y protagonista de ATAV no dudó en salir a desmentir los dichos de la amiga de Pampita. "(Puli) Vino con la mejor por canje, está claro a cambio de alguna storie y/o mención. Y el fotógrafo de la fiesta nos pidió una foto para luego subirla (a las redes)", escribió.

Entonces, ¿quién miente? Lo cierto es que Demaría no se sacó solo una foto con La China, sino que fueron varias. En ellas, se las puede ver a ambas como muy buenas amigas, sonriendo y hasta abrazándose. “No se la ve muy obligada, ¿no?”, escribió Ángel De Brito al compartir las imágenes en su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que los organizadores del evento le dieron la derecha a La China, advirtieron que por falta de presupuesto el evento se realizó por “canje” y que a cambio la pareja de Benjamín Vicuña puso a disposición sus redes: “Lo único que hizo la China fue cumplir con lo que le pidió la empresa que armó el evento. En agradecimiento subió la foto a todos los que estuvieron ahí en la fiesta”.

Pero a esta historia le faltaba una voz: la de Pampita, quien no dudó en defender a su amiga y minimizar el escándalo. “Ay, no me quiero meter en nada de eso, pero nada rompe mis amistades con mis seres queridos. Eso no entra en juego para nada”, dijo.

Recién llegada de Miami, donde disfrutó del show de los Rolling Stones, agregó: “Todo bien, no pasa nada. Está todo bien, todo recontra bien. Yo con mis amigas no me peleo por nada nunca jamás. Es un tema que no da ni para conversar con Puli”.

Y sentenció: “Ya está. Los fans son así y en redes hay mucha agresión. A veces el cariño se confunde y yo no quiero que le hagan mal a mi amiga tampoco. Son confusiones, son malos entendidos. Agradezco el cariño de todos los fans, pero Puli es mi amiga, la adoro y lamento que le digan cosas feas porque no se lo merece. Los fans son muy apasionados, pero son puro amor”.