"Es brava": Dani "La Chepi" reveló las razones de su enfrentamiento con Sol Pérez

Invitada en Cortá por Lozano, Dani "La Chepi" dio detalles de la interna que la enfrenta con Sol Pérez, con MasterChef Celebrity como marco.

"Ella malinterpretó una humorada que hice yo y la tomó como una gran falta de respeto. Le dije que era competitiva, pero lo tomó a mal. Y después, porque el programa está editado, en una parte yo dije 'ay yo no soy competitiva' y puse una voz que reconozco era un horror", explicó la instagramer. Según su relato, su compañera "es brava" y "fue a todos los programas a decir cosas".

"A mí no me gusta jugar a eso. Nunca me escribió un WhatsApp ni dijo 'che, dijiste esto'". Yo la encaré y le dije que si le sirve lo siga haciendo", agregó.

Sin embargo, Dani reveló que después del enfrentamiento, confrontó a Sol y lograron hacer las paces. "La agarré y le dije que dijo cosas que no me parecían, como que yo estaba en MasterChef por ella. No, eso no es así. Y además sabe muy bien cómo es mi humor, No está todo bien, no somos amigas. Pero por lo menos nos respetamos", cerró.

Y a pesar de estos roces, la humorista expresó que encontró varias amistades en el programa, especialmente con Georgina Barbarossa, Andrea Rincón, Candela Vetrano y Flavia Palmiero. "Son las que mejor me caen, con ellas seguiría una relación", reconoció.

La Chepi, mientras tanto se enfrentó a rumores que aseguran que será la próxima concursante en abandonar el programa el domingo. "Leo mensajes y me dicen 'Che, ¿te vas el domingo de MasterChef?' o 'Andan diciendo que...' ¡Me spoileas la serie y me spoileas el laburo! Decime si me gane el Telequino que compré uno el otro día", expresó en redes.

El último en ser eliminado fue Daniel Aráoz y ahora 10 participantes quedaron a la espera por una nueva definición, ya que se incorporó Carmen Barbieri después de estar ausente por su batalla contra el coronavirus.