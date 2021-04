¿Es definitivo? El Polaco admitió que se terminó "para siempre" la relación con Barby Silenzi

Después de que este lunes en Los ángeles de la Mañana (LAM), el periodista Ángel de Brito contara que El Polaco y Barby Silenzi atraviesan una nueva crisis de pareja, finalmente la versión fue confirmada por el cantante durante la sesión de fotos de la que participaron todos los participantes de La Academia.

“Estamos separados para siempre, definitivamente. Va a ser siempre la mujer de mi vida, pero las cosas se terminan”, aseguró en diálogo con Hay que Ver.

Silenzi y El Polaco suelen ir y venir en su relación.

Más allá de su ruptura, otra noticia terminó involucrándolos a ambos. Al parecer, el ex MasterChef Celebrity (Telefe) le había dicho a su ex novia que la pasaría a buscar para ir a la producción fotográfica dedicada al lanzamiento del programa que conducirá Marcelo Tinelli, pero no cumplió con su palabra. “Me dejó plantada, maquillada y vestida para la foto”, afirmó Silenzi.

Luego de manifestar su decepción, la bailarina le envió un video a Denise Dumas en el que se la podía ver de gala y esperando en vano al Polaco para ir a los estudios de LaFlia. “Me dijo ‘si querés bailar, yo bailo’ y ahora me dejó plantada a propósito”, señaló Barby sobre su futuro partenaire en el reality

El cantante dijo que aún ama a la madre de su hija.

Luego, la nota siguió y el periodista volvió a insistir. “Le pregunto a él y me dice ‘estamos separados’. Le pregunto a ella y me dice ‘todo bien, no estamos separados’”, dijo de Brito sobre la impredecible pareja. A pesar de que la bailarina niega haber roto su relación con el papá de su hija Abril, el músico fue contundente al hablar del tema.

“Nos separamos para siempre”, dijo el flamamte participante del nuevo segmento de ShowMatch, La Academia, en diálogo con el ciclo Hay que ver y luego se lamentó: “Ella es el gran amor de mi vida, la voy a amar siempre con todo mi corazón, pero cuando las cosas se terminan, se terminan. Me da tristeza en mi corazón porque yo quería tener una familia, como siempre que intenté ser feliz. No voy a llorar en cámara. Me separé y estoy triste”.

El Polaco dijo que se separó de Barby Silenzi.

Horas antes, Silenzy le había insistido al conductor de LAM: “No estamos separados, estamos bien”. Pero por la tarde, durante la sesión de fotos para el nuevo certamen,s egún contó ella en el ciclo conducido por Denis Dumas, se quedó lista esperándolo para que lo fuera a buscar para hacer juntos la producción y él nunca llegó.

“Me dejó plantada, maquillada y vestida para la foto” dijo ella y él replicó: “Yo la amo con todo mi corazón, pero si no me dice que la tengo que ir a buscar, ¿cómo quiere que vaya?”.