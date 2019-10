"Es el 'toga' de papá": Charlotte Caniggia, durísima con Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul

En pleno escándalo por la separación de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, Charlotte Caniggia se despachó duramente contra Sofía Bonelli, la joven modelo con la que su padre blanqueó un noviazgo días atrás.

"No creo que sea la novia, para nada. No es la novia, es el 'toga' de papá, pero bueno, tranqui", declaró la participante del Súper Bailando en El Diario de Mariana. "No sé si estoy de acuerdo en todo lo que dice mi mamá, pero no me gusta para nada la chica".

El descargo de Bonelli

Bonelli, por supuesto, no se quedó callada y respondió a través de un mensaje de WhatsApp que le envió al panelista Tomás Dente. Allí, la modelo aseguró que Charlotte "es muy buena onda" con ella.

"Le pusieron la cámara y quiso subirse al show. No sé. Es muy raro porque sabe que el padre vive en mi casa hace seis meses. Si tanto le preocupara algo, hubiese venido a hablar conmigo. La fui a buscar y salió corriendo", agregó.

"Es una chica espectacular"

Días atrás, Claudio Caniggia también defendió a su novia señalando que "es una chica espectacular y muy sana". Ante las acusaciones de Nannis, quien acusó de "prostituta" y "drogadicta" a Bonelli, el ex futbolista contestó que a "todo esto se lo ha inventado ella con sus amiguitas casuales, que se pasean por los programas" y que está "hecho con resentimiento extremo, con maldad absoluta".