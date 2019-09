"¿Es la enfermedad con la que perdés el pelo?": Dolores Fonzi y el momento en el que les contó a sus hijos el diagnóstico

La actriz Dolores Fonzi contó cómo fue la charla que mantuvo con sus hijos para contarles que le habían detectado cáncer de mama. “Hablamos lo justo, no quería asustarlos”, recordó Fonzi en una entrevista a Hola, en la que también reveló cuál fue la reacción de Lázaro (10) y Libertad (8).

Fonzi fue diagnosticada con cáncer de mama en abril de este año. Tres semanas después fue sometida a una cirugía para extraerle la mama y de ahí comenzó con la terapia. Una de las cosas que más le costó fue hablar con sus hijos sobre el tema. “Cuando haga la campaña de concientización con el Instituto Alexander Fleming voy a hablar con ellos sobre qué significa la enfermedad. Les dije que me habían encontrado una cosita y que me la iban a sacar. Hablamos lo justo, no quería asustarlos. Estuvieron atentos a todo y hasta surgió esto de 'la enfermedad con la que perdés pelo, o no'”, relató.

La velocidad con la que se desarrolló todo hizo que Fonzi, según ella misma cuenta, tuviera que buscar mucho apoyo en su familia, al punto que el día de la operación eran más de veinte personas esperando dentro de la institución.

El duro momento de la cirugía

“En mis amigos, mi familia, mi pareja. El día que me operaron éramos veinte en el hospital. Fue una fiesta. Necesitaba que estuvieran ahí, conmigo, sentirme acompañada y hablarlo. A alguna amiga se lo tiré medio de sopetón. 'Estás bárbara, qué lindo tenés el pelo'. Y yo: 'Tengo cáncer'. [Se ríe]. Uno se pone loco, no tenés filtro, las sensaciones te abruman y no podés reprimirlo”, reconoció.

En el medio, según confesó, la ofrecieron ser la candidata a vicejefa de Gobierno de Matías Lammens. “La propuesta fue un mes después de la operación y no me quedaba resto para encararlo. Si me preparase, quizás sí lo haría. En un futuro no lo veo como algo loco, me gusta la dimensión de servicio que tiene la política”, agregó.