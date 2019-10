¿Es o no es? Polémica y dudas por la escena de sexo de Nico Cabré y el uso de un doble

¿Es Nicolás Cabré o no? Antes de que se estrene Tu parte del trato, la nueva serie de Pol-Ka, el actor anticipó que no haría las escenas de sexo debido a que ahora es un padre de familia y, en consecuencia, utilizaría un doble cada vez que la ficción lo ameritara.

"Fumé 20 años por meterme en la piel de un personaje que fumaba. Y al principio de mi carrera hice estas cosas, desnudos... Hoy me permito decir que no. Porque vienen y me dicen, te lo resumo claramente, mostrame el culo. Y no tengo ganas de mostrar el culo. Tengo una hija. No quiero que Rufina me vea así", sostuvo el actor.

Hasta ahí todo bien. La cuestión es que en el estreno de la tira ayer por la noche Cabré y Jazmin Stuars protagonizaron una fuerte escena de sexo, que tuvo el condimento del consumo de éxtasis y la gran mayoría de los planos fueron enfocados en la cara del actor.

Dicho eso, la pregunta queda sobre la mesa, ¿era un doble o era Cabré? Vos, ¿qué pensás?