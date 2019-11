¡Escándalo en ATAV! La “China”, Benjamín Vicuña y la crisis de pareja que estalló en las grabaciones

La buena onda que transmiten los actores de Argentina, tierra de amor y venganza se palpa minuto minuto en las redes sociales. Sin embargo, la crisis de pareja con Eugenia “la China” Suárez que meses atrás reconoció Benjamín Vicuña habría incomodado a más de un miembro del elenco.

De acuerdo a lo informado por Yanina Latorre, las discusiones de la pareja afectaron el rodaje de la tira de PolKa. “La crisis fue de convivencia. Él le reprochaba en las grabaciones el tema de no ocuparse (de los quehaceres domésticos). Él es muy maniático y viene acostumbrado de vivir con una chica como 'Pampita', que tiene todo perfecto y limpio. La 'China' es más hippona”, reveló la panelista.

¿Qué tipo de reproches se escucharon en las instalaciones de los Estudios Baires? “Eugenia, está valía la heladera. Eugenia, las chicas (por Rufina y Magnolia) no tienen yogurt. Eugenia, está todo hecho un desastre. Los reclamos de él eran por la poca atención de ella a los quehaceres domésticos”.

“En el fondo, son todos machistas. Agarran a la chica hippona con cabeza libre, que cuenta que anda sin bombacha por la casa, pero después quieren la cama hecha, la heladera llena y la milanesa lista”, reflexionó en el ciclo Los ángeles de la mañana.

Benjamín Vicuña reconoció la crisis con la “China” y explicó por qué no se casaron

El próximo 22 de noviembre, Carolina “Pampita” Ardohain dará el sí con el empresario Roberto García Moritán. Tanto la “China” como Vicuña fueron diplomáticamente invitados a la ceremonia que comenzará pasadas las seis de la tarde. En efecto, forman parte del reducido grupo de invitados que participará tanto de la ceremonia religiosa, como de la cena y el festejo posterior en el Palacio Sans Souci.

La confirmación del casamiento de la modelo no hizo más que recordar que, en efecto, la “China” y Vicuña anunciaron hace más de un año su compromiso. Sin embargo, la pareja nunca pasó por el altar. “Fue un año muy intenso de lo laboral, con mucho viaje. No nos corría nada, yo tengo mi familia súper consolidada, con mi mujer, viviendo juntos. Era medio ridículo meterle tanta presión a algo que queríamos hacer bien, lo queremos hacer lindo. No lo tenemos descartado. Lo queremos hacer en un lugar apropiado”, explicó el chileno.

Uno intenta poder tener ciertas cosas en privado. Es un poquito desagradable, pero bueno, se entiende"

Tiempo atrás, pese a la contundente desmentida de la “China”, fue el propio actor quien reconoció las turbulencias que se habían filtrado en los medios. “Tener que salir a dar explicaciones es un poco pesado, igual que todas las parejas. Uno intenta poder tener ciertas cosas en privado. Es un poquito desagradable, pero bueno, se entiende. La verdad es que me molesta estar hablando ahora de esto, pero bueno. Está todo bien”.

Semanas antes de que se dispararan los rumores de crisis, el chileno había reocnocido que le costaba la convivencia con la “China”. “La convivencia de por sí es difícil. Es un arte. Y a eso me dedico todos los fines de semana con el teatro (por la obra, x): a hablar de eso mismo. Hablamos de alguna manera de la convivencia, por lo menos lo antinatural que es, ¿no? ¡Lo difícil que es! Y no te extrañás de que cada día más personas deciden vivir en cuartos separados o en casas separadas. Es algo difícil de sostener, es un plan muchas veces romántico, pero difícil. Pero así y todo yo creo que mientras exista amor, exista la forma y el diálogo, la cosa avanza”.

La “China”, su libertad y lo difícil de convivir con Vicuña

“Detesto las prendas ajustadas. Para que se den una idea: amo andar desnuda por mi casa”, reveló tiempo atrás en una entrevista para la revista Para Ti. “Desnuda total. A ver, lo aclaro bien para que después no me lleguen los reclamos o críticas: sólo ando desnuda cuando estoy con Benja y Rufina. ¡Si están los hijos de Benja me visto!”, sumó.

Ya desde ese entonces, la actriz se refería a lo difícil de convivir con el chileno. “A veces Benja me dice: 'Ya, Chinita, ponte algo. Te ven desde la ventana'. Me dice que nunca conoció a alguien que fuera tan fanático del nudismo como yo”.

Cocino y la cocina queda detonada. Benja no puede irse a dormir con la casa en ese estado, va y limpia todo"

Desde hace más de dos años, el chileno y la actriz apostaron por la convivencia. En efecto, son una familia ensambladísima. “Es lindísimo y también difícil. Es la verdad. No te voy a pintar un mundo ideal porque eso no existe. Hoy siento que tengo una familia que me contiene y, a la vez, de la que me siento responsable y me encanta”.

La cocina, aseguró, es su fuerte. Pero el orden, el de Vicuña. “Él no cocina, pero limpia el desastre que dejo yo. Hacemos un excelente equipo. Yo detesto lavar los platos y después que preparo algo la cocina queda literalmente detonada. Entonces Benja, que no puede irse a dormir con la casa en ese estado, va y limpia todo. Tenemos bien distribuidas las tareas”.