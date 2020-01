"Espero que William y Harry...": Lady Di y la carta privada que escribió el año en el que murió

La renuncia de Meghan Markle y el príncipe Harry a la Familia Real sigue sacudiendo a los británicos. La división es total. Hay quienes apoyan al cien por ciento al hijo menor de Lady Di y creen que dio el paso que su madre no llegó a dar; y están los que se enfilaron detrás del príncipe William, más tradicional y futuro rey, cuyo compromiso con la Corona sigue más firme que nunca.

En las últimas horas, quien se sumó a la "novela de la realeza" fue nada más y nada menos que Paul Burrell, el histórico mayordomo y amigo de la difunta princesa, quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir una vieja carta que escribió la princesa antes de morir. En la misiva, se refiere al futuro de sus hijos y a las expectativas que tenía, de cara a la exposición que tendrían por su condición de príncipes.

"Amo a mis hijos hasta la muerte y espero que las semillas que planté crezcan y les traigan la fuerza, el conocimiento y la estabilidad que van a necesitar", escribió Lady Di. De acuerdo a lo consignado por su mayordomo, la carta fue escrita meses antes de que la princesa perdiera la vida en un accidente automovilístico en París. "Mientras Harry, Meghan y Archie se embarcan en una nueva vida, recuerdo algunas palabras conmovedoras que Diana me escribió hace muchos años. Son palabras de amor incondicional de una madre, que son tan apropiadas hoy como lo fueron cuando las escribió", analizó Burrell.

Cabe recordar que la relación entre los príncipes y Burrell se quebró dos años después de la muerte de la princesa, cuando escribió un libro en el que revelaba detalles íntimos de la vida privada de Diana. En enero del 2001, el ex mayordomo fue detenido y acusado de haber robado más de 300 objetos personales de la princesa. Sin embargo, el Tribunal de Old Bailey lo absolvió 21 meses después, luego de que la propia Reina interviniera para dar por finalizado el proceso judicial.

El día que Lady Di predijo la renuncia de Harry a la Familia Real y el plan que tenía para William

"William es muy parecido a su papá, más tradicional y racional. Pero Harry... él es como yo", reconoció en vida la princesa al hablar de sus hijos, quienes por entonces tenían 11 y 14 años. Corría el año 1996 y acababa de firmar los papeles de divorcio del príncipe Carlos, a quien había humillado meses atrás en la famosa entrevista a la BBC que hizo que la Reina, quien sólo cuatro años atrás había accedido a la "separación formal" de los príncipes de Gales, les ordenara el divorcio.

Todo se precipitó la noche del 20 de noviembre de 1995, cuando Diana les dio el día libre a todos sus empleados del Palacio de Kensington y permitió el acceso secreto del equipo de producción del programa Panorama de la BBC. Sentada en el living de su departamento, la princesa no sólo reveló dolorosos detalles de su matrimonio con el heredero al trono, sino que redobló la apuesta: cuestionó su capacidad para ser rey.

"En esa entrevista, Diana dijo públicamente que ella siempre supo que no iba a ser reina y que no podía explicar por qué tenía esa sensación. Además, aseguró que no creía que su marido estuviera a la altura del cargo y que consideraba que se iba a sentir desbordado por las exigencias que demandaba la Corona", confió uno de los mejores amigos de Diana. "Lo que enardeció a la Reina no fue solamente que subestimara al futuro Rey, sino que hablara de que William era más indicado para esa posición".

Por ese entonces, William era un adolescente y estudiaba pupilo en el exclusivo colegio Eton. Harry se le sumaría tres años después, justo antes del primer aniversario de la muerte de su madre. Diana no lo sabía, pero al momento de firmar el divorcio -el 28 de agosto de 1996- un año y tres días de vida. "Diana era una madre muy presente y tenía como máxima ambición que sus hijos recibieran una educación por fuera de la tradición de la Familia Real. Los llevaba a parques de diversiones, hacían actividades normales", recordó el mayordomo de la princesa, Paul Burrell.

"Recuerdo un día en el que llegó Carlos y los chicos le contaron que habían ido a comer a un local de comidas rápidas. El príncipe se quedó sorprendido, la miró a Diana y le preguntó: '¿Para qué hicieron eso si acá tienen un chef estumendo?'. Diana quería que sus hijos estuvieran en contacto con el mundo real y que entendieran que su vida no era normal, que eran unos privilegiados", sumó Burrell.

Después de que se conociera la renuncia de Harry a la Corona, fue precisamente el chef personal de Diana quien puso el grito en el cielo y salió al cruce de todos los que dicen que la difunta princesa estaría orgullosa de la decisión de su hijo menor. "La gente que dice que ella hubiera aceptado esto no la conocía. Hubiera estado furiosa de que hayan manipulado de esa manera a Harry", disparó Darren McGrady, en clara alusión a la duquesa de Sussex. "Meghan nunca quiso pertenecer a la realeza. Meghan quería ser famosa. Meghan ya es famosa. Todo gira en torno a ella", sumó con indignación.

Distintos amigos de la difunta princesa hablaron con la prensa británica y coincidieron en que la noticia la habría conmocionado, aunque sin lugar a dudas habría apoyado a su hijo. "Se impuso la idea de que Diana odiaba a la Familia Real y no era así. No vivió momentos buenos con ellos, pero tenía un gran sentimiento de responsabilidad para con la Corona y se encargó de inculcárselos a sus hijos. ¿Si ella hubiera estado feliz al enterarse de la renuncia de Harry? Probablemente, no. Pero seguro la hubiera entendido".

En efecto, la obsesión de la princesa radicaba en educar a Harry para que no se sintiera la sombra de su hermano y llegó a decir que pensaba que su hijo menor podría abandonar la Corona por su temperamento. "Siempre intentó darle mucho lugar y atención; pero tenía en claro que su rol también era el de educar a William para su futuro nombramiento como rey. Nunca hizo diferencias, pero Harry, por su personalidad, siempre fue mucho más descontracturado que su hermano, incluso de chicos".

"Diana siempre contaba la anécdota de que Harry solía molestar a William con ese tema. 'Yo puedo hacer lo que quiera, porque no voy a ser rey. Vos no', le decía cada vez que se peleaban". Esa anécdota fue confirmada por el chofer de la princesa, quien en las últimas horas recordó la chicana: "Se lo escuché decir en más de una oportunidad, es cierto". Burrell fue el mayordomo personal de Diana desde el día en el que se casó con el príncipe Carlos, hasta su muerte. "Conozco a esos dos chicos desde el día en el que nacieron y los vi crecer. William se parece más a su madre en lo físico, pero tiene la personalidad de su padre. Harry es una mezcla, pero tiene el desparpajo de Diana. Harry siempre era el soldado y William el general".

Nadie sabe cuál hubiera sido la respuesta de Diana frente al escenario actual. Pero todos sus amigos coinciden con que el estilo de vida que Harry busca con Meghan es el que había comenzado a tener Diana, recién luego de su divorcio. "Se sentía libre y tenía muchas ganas de hacer su vida. Fue muy triste el accidente, porque estaba resurgiendo una nueva persona. Ya no tenía el peso de la Corona, pese a que era consciente de que era la madre del futuro rey de Inglaterra. En sus planes no sólo estaba la posibilidad de instalarse en París, sino que llegó a barajar la posibilidad de mudarse a Estados Unidos; como lo hará su hijo ahora".

Lady Di, el príncipe Carlos y el calvario que vivieron juntos: del cuento de hadas al escandaloso divorcio

El 24 de febrero de 1981 anunciaron su compromiso.

Se vieron sólo 13 veces antes de pasar por el altar.

Lady Di y el príncipe Carlos se casaron el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo de Londres.

El 21 de junio de 1982 nació el primogénito, William .

. El 15 de septiembre de 1984 nació Harry.

Ese fue el momento en el que nuestra relación se terminó por completo y él regresó a los brazos de Camilla"

El 9 de diciembre de 1992, la Corona anunció la "separación amistosa" entre Diana y Carlos .

y . El 30 de junio de 1993 sale al mercado la biografía Diana, su verdadera historia. Fue escrita por Morton , pero contó con la colaboración directa de la princesa.

, pero contó con la colaboración directa de la princesa. El 27 de junio de 1994 el príncipe Carlos confirma en una entrevista que le había sido infiel a su esposa con Camilla.