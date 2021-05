“Está agonizando”: el grave estado de salud de Camila Perissé

En marzo, Camila Perissé debió ser internada una vez más. En aquella ocasión, la ex vedette ingresó a la Clínica Pergamino, en Mariano Benítez, a 30 kilómetros de Pergamino, por un cuadro de “gastroenteritis y deshidratación, bajo peso y un principio de pérdida de conocimiento”. 15 días después fue trasladada a una clínica psiquiátrica en Mar del Plata, tras sufrir un “deterioro cognitivo”.

Pasaron casi dos meses de aquella internación. Ahora todo empeoró. Con un grave cuadro general, los médicos del psquiátrico le recomendaron a Julio Fernández, el marido de Camila, que debía ser trasladada a un hospital. Por ee motivo, fue internada en el Hospital Bernardo Houssay, en Mar del Plata.

Camila Perissé en grave estado.

“Ya no come y está mal, y tuvieron que trasladarla porque en el lugar donde estaban no podían tratarla. Le pusieron una sonda nasal y otra en el cuello, para hidratarla porque tiene un peso muy bajo”, detalló la pareja de la actriz en diálogo con Teleshow. Y agregó: “Está agonizando”. Según lo que le dijeron los médicos que la trataron, Perissé está muy grave. Además no pudo ver a su marido porque él se encuentra en Pergamino y ante la segunda ola d coronavirus, no puede visitarla.

“No está ni mejor ni peor: está lúcida. Cuando hablamos por teléfono me reconoce, sabe quién es, dónde está, qué es lo que le está pasando. Eso es bueno pero, por momentos, se pierde. Está débil, casi no tiene musculatura. Está en la cama y se mueve en silla de ruedas”, explicó Fernández, sobre el estado de su esposa y el último parte médico.

Desde hace unos años, Perissé sufre diversas enfermedades.

A eso se suman los graves problemas económicos que la familia sufre desde hace muchos años. Según explicó, el Chino volverá a Mar del Plata para ver a su mujer, pero ya no tiene dinero para solventar los gastos. En ese sentido, contó: “Estoy necesitando ayuda porque ya no tenemos más plata, tenemos muchos gastos y lo que cobramos no alcanza. Espero que aquel que pueda colaborar, lo pueda hacer”.

El año pasado, a fines de diciembre, la ex vedette había sido internada por una neumonía, que se agavó cuando se contagió de coronavirus. Se recuperó. Pero un cuadro gastrointestinal y una grave deshidratación empeoraron el cuadro de Perissé, que dbió ser internada. Entonces, Fernández recurrió a los medios y redes sociales para solicitar ayuda económica ya que ambos se encuentran desempleados por ser personas de riesgo. “Yo tengo una pensión de 10 mil pesos por mi corazón y Camila cobra 14 mil pesos de jubilación mínima porque están descontando la moratoria de un préstamo. Con 24 mil pesos no se puede vivir, entonces tuve que vender todo el equipo de luces, sonidos, mis herramientas”.

Julio Ferández, el marido de Camila, pide ayuda.

Además, había contado sobre la salud de Camila: “Primero tuvo dos operaciones de ingle, después de eso una caída porque estaba entrenando, pero estaba bien, estábamos trabajando para nuestro espectáculo en Benítez, que hay calle de piedra, se cayó, y se rompió el fémur. Vinimos a la clínica de Pergamino y le aconsejaron poner tres tornillos y tres meses de silla de rueda, una tortura”.

Camila está mal desde diciembre.

Y agregó: “Pasaron los tres meses y cuando intentaba caminar, le dolía. Se había necrosado la cabeza del fémur y se tuvo que operar de urgencia y cambiar la cadera izquierda. A partir de esa operación comenzó a tener problemas cognitivos, ¿puedo llamarlo mala praxis? No lo sé, no lo podemos comprobar, pero a partir de ese momento empezaron los problemas”. Desde entonces, la salud de Perissé está cada vez peor.

En 2019, durante una participación en Quién quiere ser millonario, el programa que conducía Santiago del Moro en Telefé, Perissé contó: “Me cansé del medio y nos fuimos a vivir a Nueva York, pusimos un café, recogía cosas que tiraba la gente y lo reciclaba, y además soy artista plástica; estábamos muy bien hasta que sucedió lo de las Torres Gemelas y perdimos todo, yo tenía que estar en una de las torres pero no tuvo que ser”

Perissé sufrió problemas económicos.

Y la ex vedette agregó: “Estuvimos muy bien, me recibí de personal trainner, fue muy lindo, entonces nos fuimos a España, ahí el Chino trabajó mucho, yo me iba a trabajar a Inglaterra era Broker inmobiliaria. La experiencia de Nueva York fue maravillosa”. Enseguida agregó: “Hace un año que no laburamos. Tenemos muchos proyectos. Los vamos a usar para eso. Ya no estamos en edad. No va a haber un productor que me diga lo que tenga que hacer. Es para la autogestión”.