"Esta hdp venía a casa y...": revelan más detalles del día que Pampita atacó a golpes a Macedo

El escándalo que protagonizaron en el verano del 2010 Isabel Macedo y Carolina "Pampita" Ardohain llegó a todas las tapas de las revistas de espectáculos y se hablo en todos los programas de TV durante mucho tiempo.

Según trascendió en aquel entonces, las dos modelos se agarraron a trompadas por Benjamín Vicuña, y ahora, a diez años de ese particular hecho, la periodista Connie Ansaldi recordó el tenso momento que se vivió dentro del boliche de Punta del Este. "Caro me dijo: ‘Esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos", contó la panelista.

Macedo y Ardohain se agarraron a trompadas por Vicuña.

Después de haber protagonizado la novela Don Juan y su Bella Dama, muchos fueron los rumores que indicaban que Macedo y Vicuña habían tenido un amorío mientras filmaban la ficción.

Aunque en este entonces "Pampita" hizo oídos sordos, para Año Nuevo del 2010 fue junto a su marido a un boliche de Punta del Este, donde se encontraron a la actual esposa de Juan Manuel Urtubey.

Los presentes contaron que Ardohain y Macerdo se agarraron a trompadas, y que Carolina acusaba a la actriz de haberse metido con su marido. Entre aquellas personas que presenciaron la discusión, se encontraban Connie Ansaldi, quien actualmente trabaja como panelista invitada en el programa Los Ángeles de la Mañana.

Se rumoreó que Vicuña y Macedo tuvieron un romance.

“Fuimos muy pocos realmente los que estábamos insitu y viendo. Sí, las tuve que separar a las dos. El problema fue que todos se quedaron helados. Benjamín se quedó helado y me decía ‘¿qué hago?’. Era un desmadre”, contó cuando Ángel de Brito le preguntó por el episodio del que, en su momento, habló el país.

Según comentó Ansaldi, Carolina y Benjamín había asistido primero a una fiesta, por lo que entraron a la disco más tarde, cuando Isabel ya estaba adentro con sus amigas bailando. "Era en el VIP y todos los que estábamos adentro sabíamos quiénes éramos. Estaban también Germán Paoloski y Sabrina Garciarena”, agregó.

“Caro se pone a bailar arriba del sillón de Tequila y en frente, a dos metros, estaba Isabel. Carolina la miraba y yo le dije a Benjamín ‘llevatela’. La miraba porque era vox populi lo que había pasado ahí, todos lo sabíamos”, contó sobre la versión de romance entre los actores.

Vicuña y Ardohain estuvieron juntos más de 10 años.

Mientras hacía su relato, la panelista explicó que fue mentira que Isabel le bailó sensual a Benjamín, como se rumoreó en su momento. “Eso es mentira, Isabel bailaba como todos. No es que la provocaba, es que era una situación provocadora. Él era muy desprolijo, no había sido la primera, ni la última, ni la única. Era un desprolijo total. Benjamín estaba nervioso. Lo que pasa es que nadie pensó que iba a pasar lo que pasó”, sumó.

Luego, sobre el momento en que las modelos se agarraron a trompadas, Ansaldi indicó que cuando Macedo empezó a caminar para la salida, Ardohain fue detrás de ella y la agarró de los pelos para tirarla al piso, lo que hizo que todos sus conocidos salieran corriendo para separarlas.

"La agarró seguridad (a Carolina) y yo la metí para adentro. Le dije ‘Caro, acá no’ y todos me gritaban ‘tenela’”. Me dijo ‘esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos’. Y yo le dije ‘bueno, no importa pero el que tiene la culpa es tu marido’. Porque si vos tenés una amante y la llevás a tu casa con tu mujer, la culpa la tenés vos”, reveló por último la panelista sobre el tenso momento.