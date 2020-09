"Está hecho un pelotudo": la furia de Nacha Guevara y el pedido al aire para que despidan a un compañero

El Cantando se convirtió, de forma vertiginosa, más en un show, que en un concurso de canto. Y quién se sumó ayer de pleno al mismo fue la actriz Nacha Guevara que directamente insultó a un compañero de trabajo porque estaba disconforme con su labor; todo mientras estaban al aire.

¿Qué fue lo que pasó? Dan Breitman venía de dar lo más salvaje de sí que pudo en su versión de Nos siguen pegando abajo, de Charly García. Ya en sus comienzos en el certamen, Moria Casán le había recomendado "cantar desde los genitales", como una manera de ponerle más pasión a ese estilo un tanto estático que cultiva.

A la hora de las devoluciones, Nacha le marcó precisamente una merma en la fuerza interpretativa, y al recordarle Laurita la frase de su compañera de estrado, la actriz explicó: "No se trata de genitales, a veces se trata de corazón también. Hay otros órganos en el cuerpo”.

Atento, apareció la voz del locutor Martín Salwe para hacer una humorada a la devolución mencionando el hígado, como "otro de los órganos". Guevara al escucharlo interrumpió lo que estaba diciendo, le clavó la mirada y le dijo cortante: "Si querés los nombramos todos". Martín, divertido, decidió seguirle la corriente: "Corazón, pulmón, riñón, páncreas...", hasta que Nacha se cansó y lo ignoró: "¿Qué interesante, no? 'Joder', como dicen los españoles”.

Con el programa en vivo, y sin corte de por medio como para aclarar cuánto de broma y cuánto de bronca había en el ida y vuelta, pasó la actuación de Floppy Tesouro, y así llegó una nueva interrupción del locutor a la jurado.

Esta vez fue Ángel de Brito quien prendió la mecha: "Te conozco, Nacha: ¿querés que lo eche?". Y como para aclarar que venía levantando presión desde el cruce anterior, Guevara se sinceró: "La verdad es que sí, lo digo con cariño porque en el fondo lo quiero, pero hoy está hecho un pelotudo". Y aunque enseguida lo intentó hacer pasar como un chiste, nadie en el estudio se rió.

No es la primera vez que la actriz se cruza fuerte con alguien ya sea del certamen o del staff del programa. Anteayer, en declaraciones a Los Ángeles de la Mañana, blanqueó los problemas que se ven en la cámara con la vedette Moria Casan, pero evitó dar precisiones.

"A mí también me llegaba y me afectaba mucho cuando estaba en el Bailando. En ese tipo de enfrentamientos a mi me quedaban las manos temblando. Moria me apoyaba mucho, me agarraba la mano por debajo del escritorio. Pero es hasta agarrar el timing del programa, hasta sentirte como en casa", reveló.

Tras su comentario fue inevitable no hablar de su actual relación con "La One", la cual muchas veces se observa tensa en pantalla. "Yo la conozco mucho a Moria. En el Bailando estuve dos años sentada al lado y compartimos mucho. Después compartimos una obra de teatro y siempre hemos estado en contacto y hablando de cómo estamos. Está todo bien entre nosotras", señaló Nacha y dio a entender que el ida y vuelta que se ve en pantalla es un juego. "Moria lo sabe jugar mejor que nadie, es una experta en eso", advirtió.

Todo esto mientras comentaba su almuerzo del sábado, que fue Trending Topic porque había más pastillas que alimentos.