"Esta mierda se queda afuera": el detrás de escena de la filmación de las promo de "Casados con hijos"

A veces, las videollamadas con Zoom pueden complicarse por la falta de asistencia para poder entrar a ellas. Y sí, a todos nos pasa. Pero también puede convertirse en una buena oportunidad para reírse de uno mismo y eso es lo que hizo el elenco de Casados con Hijos en la última difusión de un video promocional en el que muestra cómo los hermanos Darío y Luisana Lopiltato tienen problemas con esa aplicación.

En el video que se encargó de subir a su cuenta Florencia Peña se ve cómo ellos tres más Guillermo Francella, se aprestan a realizar un sketch pero hay un problema: Darío no se puede conectar a la charla de Zoom. Entre risas y cargadas de parte de los tres que si estaban conectados, Francella intenta ayudar a su compañero de elenco primero volviéndole a pasar la clave para poder entrar a la reunión.

Mientras tanto Peña, visiblemente tentada de la risa por los comentarios del actor que personifica a Pepe Argento, empieza a hacer chistes típicos de su personaje (Moni Argento) lo que genera aún más humor al vídeo. “Darío, pero estamos todos acá, ¿respetaste las minúsculas y las mayúsculas? No podés no entrar”, le dijo Francella a su compañero. “Y bueno, sino el mierda se quedará afuera”, contestó Peña entre risas. Luisana llamó a su hermano para poder darle las instrucciones: “Darío, ¿cómo no vas a poder entrar? Esa no es la contraseña, a mí me pasó lo mismo. Escuchá, entrá, poné el ID de la reunión”.

Tip para los productores: cuidado si lo que armaron es una reunión recurrente porque ahora todos tienen el ID de la sala más la contraseña porque decidieron ponerlo incluso en los graphs.

Cuando finalmente Lopilato logró entrar a la reunión, el elenco se disponía a grabar parte de la promoción…… pero no. Es que ahora Luisana empezó a tener problemas técnicos y se desconectó. Toda la secuencia terminó por dar el pie a los productores para hacer un detrás de escena con estos bloopers.