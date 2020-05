"Esta noche me toco la corbata para vos": Diego Leuco y la pícara complicidad con Mariano Caprarola, su confeso fan

¿Hay romance? El panelista Mariano Caprarola contó que “le pasan cosas” con el periodista Diego Leuco. La confesión llegó durante unan emisión de La Jaula de las Locas en donde el panelista analizó el look de los periodistas de Telenoche. “La verdad es que sería deshonesto puntuarlo, porque a mí me pasan cosas con él, soy su fan. No tengo una amistad con Diego, pero soy su fan y le pondría un 10", expresó el asesor de moda, dijo.

Justamente en la emisión debatían sobre el estilo del joven periodista. Como remate, Caprarola, jugando con la situación, le pidió una señal a Leuco al aire para saber si su amor era correspondido. “Que se acomode la corbata, con eso me basta y me sobra, porque guiñar un ojo en medio de una noticia es raro. Cada vez que mire a la cámara y se acomode la corbata, va a ser como 'Un sol para los chicos' para mí, alegría”, agregó.

Lejos de dejarla pasar, Leuco recogió el guante y e incluso entró en el juego. “Esta noche me toco la corbata para Caprarola. Esta noche va a haber toque de corbata”, prometió. Cuando llegó el momento de cerrar la emisión de ayer del noticiero su compañera de conducción, María Laura Santillán, le preguntó en vivo: "¿Te vas a poner lindo como hoy?”.

Leuco, con una risa cómplice respondió: "Sí por supuesto. Vamos a ponernos... Un saludo para los que entienden”.