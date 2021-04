"Esta podía ser la última nota de Morla libre": Jorge Rial tras su debut en "TV Nostra"

Después de su tan esperado debut, finalmente TV Nostra salió al aire este lunes por América, el programa que Jorge Rial pensó hace años y que finalmente vio la luz con una entrevista exclusiva al abogado Matías Morla, tras la muerte de Diego Maradona.

En un mano a mano con BigBang tras finalizar el programa, el conductor explicó que le resulta muy difícil hablar de sensaciones, porque pasó muy poco tiempo, aunque sin dudas se encuentra muy feliz.

"Es muy difícil medir la sensaciones porque recién acabo de terminar, lo viví como protagonista y no como espectador, con mucha adrenalina, estoy muy arriba. Me preguntaron por los números, y no tengo ni idea, no sé cómo nos fue", dijo respecto al rating.

"Estoy feliz porque el programa salió al aire, y ojalá esto sirva para hacer las bases para hacer el programa que soñé y que estamos concretando", agregó.

Sobre la explosiva entrevista que le hizo a Morla, Rial comentó que al principio no midió el impacto de las declaraciones del abogado, aunque después se dio cuenta de que había dicho muchas cosas importantes en lo que respecta a la investigación por la muerte del "Diez" y a lo relacionado con el vínculo que tenía con sus hijas.

"Yo no volví a ver la nota, la vi hoy y me di cuenta que había sido una bomba. En aquel momento no me di cuenta, porque tampoco sabía si la nota iba a salir al aire o si pasaba algo en el medio, porque esta podía ser la última nota de Morla libre, la última nota de Morla en el país, porque podría haber pasado cualquier cantidad de cosas, sin embargo tiene una vigencia que no lo puedo creer", manifestó.

Por otro lado, comentó que si bien no sentía dolor de panza ante el debut, lo cierto es que sí temía mucha ansiedad y ganas de salir, sobre todo porque se sintió y aún se siente muy feliz de poder hacer este programa que tanto soñó.

"Me sentí tan apoyado, ¿viste que hay un ejercicio de confianza que te tirás para atrás y te tienen que agarrar? Acá sentí que me tiré y estaba toda la gente apoyándome, desde mis compañeros que están al aire, pero sobre todo los que están atrás de cámara", cerró.

Jorge Rial estuvo acompañado en su panel por Marina Calabró, quien aseguró que vivió este primer día con un "torbellino de ideas en su cabeza" y "con muchas cosas por decir", aunque muy feliz.

De igual modo, Diego Ramos, otro de los panelistas, admitió que se sorprendió con algunas de las declaraciones de Morla, al igual que Ángela Lerena, quien hasta comentó que algunas de las cosas que dijo el abogado le hicieron "hervir la sangre".