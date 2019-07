El hijo de Roberto Pettinato, Felipe, fue internado este miércoles a la noche en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, por problemas psiquiátricos y de adicciones. Aunque el joven aseguró que su familia lo "metió" en contra de su voluntad en el centro médico, lo cierto es que ahora habló su hermana, Tamara, quien explicó que el joven sufre de serios problemas con la droga, por lo que para evitar que la familia estuviera en riesgo, decidieron trasladarlo hacia la clínica.

La información fue confirmada en primer lugar por el propio Felipe, quien se comunicó con el programa Los Ángeles de la Mañana para contar que su hermana, su mamá y su papá lo traicionaron, porque él está muy bien de salud. "Clínicamente estoy perfecto. Me hicieron análisis de orina. Hace mil años que no consumo nada. Estoy bien del corazón y de saturación en sangre",dijo.

Además, explicó que su familia lo quiere "encerrar dos años en una granja", pero que espera que eso no pase porque sino va a extrañar mucho a su pequeña hija de 9 meses.

"Mi mamá la llamó a Tamara para internarme. Es que hay un conflicto económico y familiar. Quieren encerrarme dos años en una granja, pero no van a poder, los estudios de laboratorio son impecables. No puedo dar más detalles por un tema de seguridad. La médica me quiso hacer firmar un consentimiento y le dije que no", aseguró asustado.

Aunque sus declaraciones generaron preocupación, lo cierto es que esta tarde su hermana, Tamara Pettinato, decidió romper el silencio, y angustiada, contó que debieron llevar un psiquiatra a la casa de su hermano porque las cosas se habían complicado y su vida y la de su familia estaban en riesgo.

"Felipe tiene un problema de adicción y necesita hacer un tratamiento. Cuando uno ve que un familiar necesita ayuda sí o sí, hay que llamar, avisar y viene un psiquiatra para que lo vea y después se encargan ellos. Nosotros no podemos internarlo contra su voluntad, tiene que haber un diagnóstico médico y que decidan qué tratamiento necesita. Tampoco es la primera vez, esto se sabe ahora", contó la panelista en Cortá por Lozano, donde trabajaba.

Para a dar a conocer con más detalle la situación, Verónica Lozano reveló que en el estudio estaba la sobrina de Tamara, ya que su cuñada le había pedido que la cuidara mientras ella acompañaba a Felipe en su internación.

"Él no tiene conciencia de su enfermedad. Es muy difícil, porque dice que somos unos traidores. Dijo que lo metimos a la fuerza, que le dijimos que era drogadicto y violento, y todo lo que dijo es parte de lo que sucedió y por eso hicimos lo que hicimos”, aseguró, aunque luego agregó que quienes peor la pasan por las adicciones del joven son su mamá y Sofía Colasante, la mujer de Felipe.

Según Tamara, los problemas de salud de su hermano empezaron hace cuatro años, y durante todo este tiempo tuvo altibajos, con etapas mejores y otras peores. "Lo único que le contesté a la catarata de insultos que me mandó, porque no le sacan el celular, es que lo hacemos por él. Supongo que lo verá algún día, o no. Anoche se llegó a un punto en el que había que intervenir, estaba en peligro para él y los demás”, dijo apenada.

Hacia el final de su descargo, la hija de Pettinato aclaró que su hermano padece de ADD (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad), pero que "no está tomando la medicación", porque es muy adictiva y se puede tomar como cocaína. "Es muy peligrosa y no le quisieron dar de chiquito, la empezó a usar de grande y también se puede usar como droga. Lo cual es un peligro porque no la puede administrar. En este momento está sin tratamiento, por eso queremos que lo empiece”, cerró.